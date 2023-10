Trappola efficace per vespe, solo in questo modo le elimini in maniera definitiva

Ecco come creare una trappola efficace per le vespe. In questo le elimini per sempre: ecco l’ingrediente segreto che ti serve.

Le vespe sono fondamentali per l’equilibrio della natura ma alquanto pericolose per l’essere umano. E in particolar modo per i bambini e per coloro che sono allergici. Sono degli insetti molto fastidiosi che possono rovinare una giornata al mare mentre si è in vacanza.

È bene quindi sapere come intervenire nel caso in cui pungano ma soprattutto trovare delle trappole efficaci in modo da scacciarle definitivamente. Tra le cose principali c’è quella di avere ed usare le zanzariere alle finestre di casa. Poi però è anche importante tutto ciò che attira questi insetti.

Tra le cose che le attirano abbiamo i rifiuti e quindi i cibi andati a male. Ma anche lo zucchero ed infatti è consigliato rimuovere anche la frutta ad esempio poiché attira tanti insetti. Ora andiamo a vedere però un rimedio che potrebbe essere davvero molto efficace. Tutto qui di seguito nel prossimo paragrafo.

Vespe: ecco la trappola che devi usare

Come abbiamo detto, andiamo a vedere come fare una trappola per eliminare le vespe. Non si tratta di una trappola che elimina solo un paio di vespe, ma interi vespai. In questo modo si elimina il pericolo nella zona in cui sono e si diminuisce la probabilità che questi insetti possano entrare in casa.

Non bisogna infatti posizionarla dove capita ma trovare un punto strategico dove posizionare la trappola per farla diventare davvero molto efficaci. Si consiglia di posizionarla su un albero dove è frequente vederle ed a circa 1,5 metri da terra. Ma vediamo ora come farla.

Per realizzare la trappola servirà: una bottiglia di plastica da 1,5 o 2 L, zucchero bianco, una lattina di birra da 0,5 L, un imbuto, forbici e miele millefiori. È importante scegliere questo tipo di miele e non altri presenti in commercio altrimenti la trappola potrebbe non funzionare.

Come realizzare la trappola: tutti i passaggi

Per prima cosa bisogna vai a togliere l’etichetta dalla bottiglia che hai scelto perché è importante che sia visibile il contenuto. Poi prendi l’imbuto ed inizia versando circa 150 gr di zucchero. È importante che venga messo all’inizio e non aggiunto successivamente in un secondo momento.

Procedi inserendo due cucchiai di miele millefiori. Dovrai aiutarti con un utensile per far scendere il miele. Aggiunti ora la birra. Metti il tappo alla bottiglia e agita. La trappola è pronta ma prima di posizionarla strofina del miele con l’aiuto del dito sulla bocca della bottiglia.

Fai ora due buchi per poter far passare il ferro filato e posizionala. Vedrai fin da subito i primi risultati. Nel giro di circa 15 giorni troverai nella trappola tante vespe. Se vuoi che la trappola funzioni nel tempo devi ricordarti di cambiarla circa ogni 30 giorni.