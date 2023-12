L’arrivo di un figlio è un momento speciale per ogni genitore. La scelta del nome da dare al proprio bambino lo è altrettanto.

Scopriamo quali sono i nomi femminili più di tendenza per il 2024. Tra “vecchi classici” e novità, la tradizione continuerà a farla da padrona anche per il prossimo anno.

I nomi femminili più diffusi per il 2024

“Avere un figlio ti cambia la vita”, c’è forse qualcosa di più vero di questo? Forse poche altre sono le certezze della vita, ma l’arrivo di un bambino è certamente uno degli eventi più emozionanti e più importanti nella vita di una persona. L’attesa di abbracciare per la prima volta il proprio figlio e di stringerlo a sé è un momento carico di emozioni, come lo è la scelta del nome che lo accompagnerà per tutta la vita.

Se siete in attesa di una bambina, non potete perdervi questa breve guida su quelli che sono i nomi femminili più diffusi per il 2024. Secondo i dati riportati dall’Istituto nazionale di Statistica, i nomi tradizionali come Vittoria, Aurora e Sofia conservano sempre un posto speciale nel cuore dei neo genitori.

Tra i nomi femminili più di tendenza, come si legge nell’ultimo report pubblicato sul sito dell’ISTAT, al primo posto c’è il nome Sofia, che è sempre uno dei nomi più diffusi nel nostro Paese. La seconda e la terza scelta sono Aurora e Giulia. Dopodiché troviamo altri nomi della tradizione, quali: Beatrice (colei che porta la felicità), che negli ultimi anni è tornato nuovamente di moda

Vittoria (vittoriosa)

Ginevra (colei che risplende tra gli Elfi). Nella classifica sono presenti anche altri nomi quali Matilde, molto diffuso anche nella variante Matilda, Emma, Ludovica e Alice. Un altro nome femminile che sta avendo molto successo negli ultimi anni è Nina (graziosa/carina). Nomi femminili biblici Per due genitori molto credenti, la scelta del nome per la lor bimba può anche riguardare i nomi tratti dalla Bibbia. Tra i nomi biblici più diffusi troviamo certamente Maria, ma anche Rebecca, Anna, Sara, Maddalena, Noemi, Ester, Dalila ed Elisabetta. Se dovessimo stilare una classifica dei nomi femminili più diffusi e che nell’anno ormai alle porte certamente ritroveremo, non possiamo non citare: Martina (Consacrato e dedicato a Marte)

Giada (luminosa)

Azzurra (colei che ha il colore del cielo)

Chiara (persona che porta la luce)

Giorgia (colei che lavora la terra)

Greta (persona rara e preziosa)

Margherita (perla)

Beatrice (beata, felice)

Vittoria (vittoriosa)

Claudia (colei che zoppica)

Carla (persona libera)

Aurora (luminosa)

Sara (principessa)

Sofia (persona saggia)

Agnese (colei che è pura e casta)

Giulia (colei che discende da Giove). Ci sono poi genitori che danno spazio all’originalità e scelgono nomi certamente più insoliti ma non meno pregni di significato. Tra questi possiamo menzione speciale meritano: Ava (madre dei viventi)

Luce

Viola (simile alla viola)

Mia (principessa)

Cloe (giovane, fresco)

Clio (musa della poesia epica e della storia)

Celeste (del cielo).

Insomma, se siete in attesa di una femminuccia, non avete che l’imbarazzo della scelta. Tra i nomi che abbiamo elencato, ci sarà – quasi certamente – quello che sceglierete per la vostra piccola in arrivo.