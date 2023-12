Sembra esserci un riavvicinamento tra la premier Giorgia Meloni e il suo ex compagno, il giornalista Andrea Giambruno. I due – che lo scorso 20 ottobre si sono ufficialmente lasciati – dopo una lunga relazione e la nascita della figlia Ginevra, pare si siano riavvicinati nell’ultimo periodo.

Complice il periodo natalizio, la presidente del Consiglio e il giornalista sarebbero sempre più vicini. Cosa sta succedendo davvero tra i due ex?

Giorgia Meloni e Andrea Giambruno sempre più vicini

Il 20 ottobre scorso, tramite un comunicato ufficiale, la presidente del Consiglio – Giorgia Meloni – ha annunciato la fine della sua relazione con Andrea Giambruno, il giornalista Mediaset finito al centro di una bufera mediatica, dopo la pubblicazione – a Striscia la notizia – di alcuni fuorionda che lo vedevano protagonista.

Così, dopo le voci che si erano rincorse per settimane, Giorgia Meloni ha ufficializzato la rottura con Giambruno, dopo una relazione durata 10 anni e una bambina, la piccola Ginevra, che di anni ne ha 7, nata dalla loro unione. “Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo” è uno stralcio del messaggio pubblicato sulle pagine social della presidente.

In questi ultimi giorni però, complici le festività natalizie e tutto quello che queste comportano, sembra che tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno ci sia stato un riavvicinamento. La Repubblica riferisce che la presidente del Consiglio, nonostante l’influenza che l’ha costretta ad annullare la conferenza stampa di fine anno, ha trascorso il giorno di Natale a casa dei genitori di Andrea Giambruno. Giorgia Meloni e la piccola Ginevra hanno soggiornato insieme in un hotel a Milano, per poi fare rientro a Roma il 25 dicembre.

Gli ultimi avvistamenti della coppia

Poco prima di Natale, Andrea Giambruno è stato visto a Palazzo Chigi. Il 15 dicembre si è presentato alla festa di Fratelli d’Italia, Atreju, mentre la premier era a Bruxelles. Un saluto veloce con Arianna Meloni, sorella della sua ex compagna, poi il ritorno a casa. Insieme a Giorgia Meloni, il giornalista e conduttore ha partecipato alla recita di Natale della piccola Ginevra. Seduto qualche fila più indietro, ha applaudito all’esibizione della sua bambina. Con lei e la presidente è salito sullo stesso aereo che li ha riportati a Roma dopo il pranzo di Natale, sempre qualche fila più indietro della sua ex.

Insomma, l’intento del giornalista e della presidente del Consiglio sembra essere chiaro e comune a quello che tanti – non tutti – i genitori separati hanno: continuare ad avere rapporti civili per salvaguardare quella che dovrebbe essere sempre una priorità, il bene dei propri figli, in questo caso della piccola Ginevra.

Il 4 gennaio prossimo Giorgia Meloni presiederà la conferenza stampa con i giornalisti, nell’Auletta di Montecitorio. L’incontro è stato rimandato due volte per via dell’otolite che l’ha colpita e che è ormai in via di guarigione.