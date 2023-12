Due quindicenni sono stati denunciati dai carabinieri di Misano Adriatico, per getto pericoloso di cose e danneggiamento.

I due sono stati sorpresi lo scorso giovedì pomeriggio mentre lanciavano le pietre dal cavalcavia. Un atto che avrebbero compiuto anche diversi giorni prima. I militari dell’Arma hanno raccolto varie denunce da parte degli automobilisti.

Due minori denunciati a Misano Adriatico

Sono stati sorpresi a lanciare pietre da un cavalcavia contro le auto in transito, per poi postare i video sulle loro pagine social. Per questo due adolescenti di Misano Adriatico, provincia di Rimini, sono stati denunciati dai carabinieri della locale compagnia.

Le accuse sono di “danneggiamento” e “getto pericoloso di cose”. I carabinieri hanno sorpreso i due quindicenni lo scorso giovedì pomeriggio mentre lanciavano massi dal cavalcavia di via del Mare. Un atto che avrebbero compiuto diverse volte prima di essere identificati. I carabinieri hanno raccolto le denunce di tre automobilisti che hanno raccontato di essere stati colpiti sul parabrezza da pietre scagliate come proiettili all’uscita della galleria di via del Mare a Misano. Fermati e identificati, i ragazzini hanno consegnato spontaneamente i cellulari ai carabinieri. Nei telefonini i militari hanno trovato i video dei due 15enne mentre lanciavano i massi. È quindi scattata la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Bologna.