La famiglia di Romina Power si allarga. Tanta è la gioia della cantante – ex moglie di Al Bano – che ha condiviso il video dell’ecografia con i suoi follower.

In breve tempo il video ha fatto il pieno di like e commenti da parte dei fan.

Romina Power, la famiglia si allarga

Aria di festa in casa di Romina Power e Al Bano. I due stanno infatti per diventare nonni per la quarta volta. La figlia dell’ex coppia più celebre del panorama musicale italiano sta per avere un bambino. Romina Carrisi è in attesa del suo primo figlio da Stefano Rastelli, suo compagno. All’ultima ecografia era presente anche mamma Romina, che ha condiviso il magico incontro con il nipotino.

Romina jr. ha condiviso il video sulla sua pagina Instagram e in breve tempo ha fatto il pieno di like e auguri da parte dei fan.

La nascita del piccolo è prevista per gennaio, quindi manca ancora qualche settimana all’arrivo del nipotino. Romina e Al Bano hanno già tre nipoti, avuti dalla figlia Cristel, mamma di Rio Ines, Cassia Ylenia e Kay Tyrone. L’arrivo del quarto nipotino però è sempre una gioia immensa per i due nonni, che non vedono l’ora di abbracciarlo.

Quando Romina Carrisi ha detto ai genitori di essere incinta, papà Al Bano e mamma Romina non hanno trattenuto l’emozione. Il cantante le ha chiesto se fosse felice di questa novità, mentre la mamma ha utilizzato il pendolo per riuscire a scoprire il sesso del nascituro.

La storia d’amore tra Romina Carrisi e Stefano Rastelli

Prima di conoscere Romina, Stefano Rastelli, 53 anni, di professione regista, ha avuto altri due figli con la sua ex moglie. La loro relazione è iniziata circa un anno e mezzo fa nel dietro le quinte di Oggi è un altro giorno. Lui lavorava come regista in esterna, lei era ospite fissa del salotto di Raiuno. La scoperta della gravidanza è arrivata mentre erano in vacanza in Croazia, come la stessa Romina ha raccontato durante un’intervista a Verissimo.

“Abbiamo iniziato a convivere dopo solo cinque mesi, da subito, io mi trovo a mio agio con lui. Per me è perfetto nelle sue imperfezioni, è un uomo che c’è, è presente e riesce a capirti” ha raccontato la figlia di Al Bano. Il futuro genero è stato presentato ai suoceri in occasione del 35esimo compleanno di Romina.

Già regista di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone su Raiuno, Stefano Rastelli ha vinto anche dei premi per i servizi realizzati in occasione della 15esima edizione del Festival Internazionale del cortometraggio Tulipani di seta nera.

In casa Power-Carrisi non vedono l’ora di abbracciare il nipotino in arrivo.