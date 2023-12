Jovanotti, il dramma della figlia, come sta ora e le lacrime del cantante: “Pensavo di essere forte”

Lorenzo Cherubini – meglio conosciuto come Jovanotti – è certamente uno degli artisti più apprezzati del panorama musicale italiano.

Non tutti sanno però che il cantante ha attraversato un difficile momento familiare per la malattia della figlia Teresa, nata dal matrimonio con Francesca Valiani. Teresa Cherubini, di professione illustratrice, lo scorso 13 dicembre ha compiuto 25 anni. È stata proprio lei, insieme al papà, a raccontare la malattia che l’ha colpita e dalla quale è finalmente guarita.

Jovanotti, il dramma della figlia Teresa

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, è uno degli artisti più apprezzati dello scenario musicale italiano. Qualche tempo fa ha condiviso con i suoi fan un dramma che ha colpito la sua famiglia e in particolare la figlia Teresa, oggi 25enne. Sposato dal 2008 con Francesca Valiani, dal loro amore – il 15 dicembre del 1998 – è nata la loro unica figlia, oggi illustratrice di successo.

Qualche tempo fa è stato lo stesso Jovanotti a condividere la lunga battaglia della figlia Teresa contro una malattia difficile come quella che l’ha colpita, il linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico.

Il cantante ha preso parte a una riunione dell’Istituto Europeo di Oncologia, raccontando quei difficili momenti, dalla scoperta della malattia alle cure, fino all’agognata guarigione dal tumore. Tutto è iniziato con un nodulo al seno, che sembrava un fibroadenoma, quindi nulla di preoccupante. Circa un paio di anni dopo, Teresa ha scoperto di avere un linfonodo e, insieme ai suoi genitori, si è rivolta a un infettivologo. Quindi i controlli e quella diagnosi che fa paura perfino a pronunciarla. Poi le cure e la guarigione, fino a quando la malattia non è stata totalmente sconfitta.

A quel punto è stata la stessa Teresa a condividere il lungo percorso, dalla diagnosi fino alla rinascita.

“Per un certo verso il cancro è una malattia molto solitaria, ma il supporto di chi ti sta vicino è fondamentale per superarla, io non ce l’avrei fatta senza di loro. La paura non é andata via, e ci vorrà del tempo perché possa fidarmi di nuovo del mio corpo, ma non vedo l’ora di ricominciare a vivere” si legge in uno stralcio del post in cui la giovane artista racconta la sua sfida.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Teresa Cherubini (@terrywho_cartoons)

L’incidente in bici di Jovanotti

Lo scorso luglio Jovanotti ha vissuto un momento piuttosto difficile, dopo aver avuto un grave incidente in bicicletta, mentre si trovava a Santo Domingo insieme alla moglie Francesca. Cadendo dalla bici, si è rotto il femore e la clavicola. Una caduta piuttosto importante, che lo ha costretto a una lunga fisioterapia e un decorso post-operatorio non semplice, perché i medici che lo hanno operato non hanno riallineato bene il femore, e quindi il cantante si è ritrovato con una gamba più corta dell’altra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da lorenzojova (@lorenzojova)

È stato lui stesso a raccontare sui social dell’incidente e di tutto quello che è arrivato dopo. Per qualche settimana, dopo l’operazione, è dovuto restare a Santo Domingo, per il rischio trombosi che un intervento del genere comportava.

Una volta tornato in Italia, ha iniziato la fisioterapia a Forlì.

“Poteva andare peggio e poi io sono uno che tende a minimizzare e a leggere le opportunità che mi vengono offerte” aveva raccontato. Fortunatamente la fisioterapia sembra procedere nel migliore dei modi, e presto Jovanotti tornerà sul palco per condividere la sua musica.