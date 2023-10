Segnale scarso del digitale terrestre? Come risolvere senza chiamare l’antennista

Quando il segnale del digitale terrestre è debole ci sono alcuni accorgimenti da adottare: non serve chiamare l’antennista. Ecco come devi fare.

Può capitare di avere scarso segnale al digitale terrestre. La gravità del problema non è sempre la stessa ed infatti a volte il problema può essere risolto in autonomia senza dover chiamare un professionista. Ora qui di seguito andiamo a vedere quali potrebbero essere le problematiche.

È importante capire quando non è il caso di intervenire. Se non si sa cosa si fa si rischia infatti di fare dei danni e poi spendere di più per una riparazione più complessa. Proprio per questo motivo se pensi di non essere in grado chiama fin da subito un professionista. Ma andiamo ora nel prossimo paragrafo a vedere come fare.

Digitale terrestre: come risolvere il problema del segnale scarso

La prima cosa da fare quando sulla televisione esce la scritta segnale debole o assente è aggiornare il decoder. Questo è uno dei problemi più comuni che può essere risolto in pochi attimi. Infatti basta andare nell’impostazioni ed avviare una nuova ricerca automatica dei canali. In poco tempo il problema dovrebbe risolversi e dovresti continuare a vedere la TV.

In caso negativo bisogna capire qual è il problema. Si può verificare il cablaggio del decoder. Si controlla che sia stato fatto correttamente. Oppure che la posizione del filo del decoder e dell’antenna sia posizionato correttamente. È importante anche che i fili non abbiano dei danni evidenti.

È probabile anche che il cavo potrebbe essere difettoso, a volte può capitare. Si può quindi provare a sostituirlo, e verificare se il problema continua ad esserci. Se anche questo intervento non serve puoi provare a verificare se ci sono ostacoli fisici tra l’antenna e la sorgente del segnale.

Alberi o edifici molto alti potrebbero bloccare il segnale causando il problema. Se sei capace puoi spostare tu l’antenna altrimenti è arrivato il momento di chiamare un professionista che capirà meglio qual è il problema che non ti permette di vedere correttamente la TV.

Quando chiamare un professionista per aggiustare l’antenna

Anche in quest’ultimo caso l’aiuto di un professionista è necessario, soprattutto se non si è pratici. Infatti spostando l’antenna da soli si potrebbero arrecare dei danni ed è forse meglio evitare. Fallo fare ad un esperto, e se il problema continua questo può fare altre verifiche.

Il professionista potrebbe inoltre verificare che l’antenna non sia danneggiata. Con le competenze e gli strumenti necessari potrà quindi fare una diagnosi accurata per capire il motivo per cui hai uno scarso segnale. Ripetiamo che non è semplice sostituire o riparare un antenna e per questo è meglio non farlo da solo.

Se non riesci a risolvere il problema contatta l’assistenza clienti del provider dei servizi televisivi. Questi potrebbero darti supporto con alcuni suggerimenti pratici, oppure con l’invio di un loro tecnico che sarà pronto a risolvere il problema. Non ti resta che seguire questi consigli.