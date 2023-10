Metodo infallibile per eliminare le macchie senza prodotti chimici

Lo sai che puoi eliminare le macchie senza utilizzare prodotti che contengono sostanze chimiche? È possibile. Ecco come devi fare qui di seguito.

Smacchiare i capi non è sempre è semplice. Può capitare di sporcarsi e di non riuscire ad eliminare le macchie se non utilizzando prodotti che si trovano in commercio e che nella maggior parte dei casi contengono sostanze chimiche. Oggi vogliamo infatti andare a vedere come è possibile farlo con prodotti naturali.

Ci sono molti prodotti naturali infatti che vengono utilizzati per le faccende domestiche e quindi anche per smacchiare i capi. Oltre a non danneggiare l’ambiente sono anche economici nella maggior parte dei casi. Inoltre eviti di inalare i forti odori delle sostanze chimiche. Ma vediamo come puoi fare.

Eliminare le macchie senza prodotti chimici: ecco come

Come abbiamo appena detto andiamo a vedere come eliminare le macchie senza utilizzare prodotti chimici. Macchiare qualcosa è un rischio a cui si va incontro spesso soprattutto quando si è in cucina. Ma non solo. Certamente accade più spesso ed anche i strofinacci spesso hanno macchie davvero difficili da eliminare.

Nonostante i continui lavaggi le macchie non si tolgono ma non utilizzare detersivi aggressivi perché c’è un’altra soluzione. Infatti oggi andiamo a vedere cosa utilizzare per lavare i strofinacci o altri capi con macchie ostinate: solamente prodotti naturali che costano pochissimo.

L’occorrente di oggi è il seguente:

Amido di mais

Acqua

Ciotola

Cucchiaio

Pentola

Una volta che ti sei procurato tutto ciò possiamo iniziare. I passaggi sono pochi e ora li andremo a vedere nel dettaglio qui di seguito. Inoltre ti consigliamo di evitare di utilizzare i detersivi con sostanze chimiche anche durante i quotidiani lavaggi. Basta infatti utilizzare prodotti naturali.

Detersivo naturale per smacchiare

Ora che hai tutto ciò che ti serve possiamo iniziare. Per prima cosa prendi una pentola e versa dell’acqua al suo interno. Posiziona sul fuoco ed inizia a scaldare l’acqua. Spegni solo quando questa è arriva ad ebollizione. A questo punto metti una ciotola con 4 cucchiaini di amido di mais sopra la pentola.

L’amido di mais dovrà riscaldarsi pian piano a bagnomaria. Non appena è pronto stendi lo strofinaccio su una superficie e versa l’amido di mais caldo sulla macchia. Lascia agire circa 20 minuti senza strofinare e o picchiettare la pasta ottenuta. Poi risciacqua bene e lasciarlo asciugare.

Non appena sarà asciutto vedrai che la macchia sarà scomparsa. Ora puoi quindi procedere a lavare lo strofinaccio, o qualsiasi capo sia, normalmente in lavatrice o a mano. L’amido di mais è ottimo per smacchiare i capi soprattutto se utilizzato in questo modo.