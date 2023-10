Procurati un filato e 5 bottoni: ecco un’idea di riciclaggio

Ti basta prendere un filato e 5 bottoni per creare qualcosa di unico. Un oggetto che riuscirai a fare completamente con le tue mani. Tutto qui di seguito.

Realizzare degli oggetti con le proprie mani è per molti un modo per impiegare il tempo libero. Un vero e proprio hobby che in molti praticano. A volte lo si fa anche per evitare lo spreco e per riutilizzare cose che magari andrebbero buttate. Infatti se hai del filato e dei bottoni non devi assolutamente buttarli.

Se pensi che non possono più esserti utile non è così. Basta davvero poco e nessun particolare attrezzo per realizzare quello che ti stiamo per mostrare. Ti devi solamente preparare tutto l’occorrente e iniziamo subito insieme. Continua qui di seguito per scoprire cosa realizzeremo.

Filo e 5 bottoni: ecco cosa puoi realizzare

Come abbiamo appena detto ti andiamo a mostrare cosa puoi realizzare con degli oggetti di cucito che hai in casa. Sicuramente hai in casa del filo e dei bottoni che ti sei magari conservato pensando che un giorno sarebbero potuti servire. Ed ecco che è arrivato il momento di tirarli fuori dal cassetto.

Prima di iniziare vediamo cosa ti servirà. Le nostre sono solo indicazioni poiché puoi realizzare il progetto modificandolo a tua fantasia senza seguire le misure richieste. Noi andremo ad utilizzare dei bottoni di diverse dimensioni, ovvero 1,5 e 2 centimetri, dl filato, ago, forbici

Andremo a realizzare un bracciale davvero carino che può essere anche un’idea regalo per un compleanno oppure per i pensieri natalizi. Le cose fatte a mano sono sempre le più apprezzate perché sono fatte con il cuore. Ma andiamo ora a vedere come realizzare questo bracciale qui di seguito.

Come realizzare il bracciale: tutti i passaggi

Per prima cosa dovrai ricoprire i bottoni con il filo. Lo puoi fare aiutandoti con un ago e passando attraverso i 4 fori del bottone. Dovrai inserire il filo nell’ago e poi passare il filo sull’estremità finale dell’ago prima di tirare. Ripeti questo passaggio fin quando non ricopri l’intero bottone.

Procedi con tutti gli altri bottoni. Puoi scegliere lo stesso colore oppure colori differenti. Se vuoi puoi applicare delle decorazioni al centro del bottone. Ad esempio degli stickers, questo è un passaggio facoltativo. Poi prendi degli anellini e un gancio e inizia a comporre il bracciale.

Con l’aiuto di una pinza apri l’anellino e passalo all’interno di due bottoni. Si inizierà a creare una catena e sarà questo il vostro bracciale. A seconda della lunghezza desiderata potrai continuare fino a mettere il gancio finale per la chiusura. Ed ecco fatto il bracciale.