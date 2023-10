Pin del cellulare dimenticato? Ecco cosa fare, non andare nel panico

Hai dimenticato il pin del cellulare e non sai come fare? Qui ti diamo delle indicazioni da poter seguire nel caso in cui ti accada.

Sono molte le persone che decidono di applicare un pin al proprio cellulare. Oggi quasi tutti possiedono uno smartphone e tutti decidono di proteggerlo con una password. In molti infatti scelgono una combinazione numerica, una parole oppure una sequenza di blocco. Ma cosa succede se si dimentica?

Può capitare di dimenticarla soprattutto quando si scelgono combinazioni numeriche o parole che non hanno un riferimento ad eventi o alla nostra vita. Spesso si sceglie infatti un pin difficile e complicato che poi si dimentica. Ma non preoccuparti e non andare nel panico perché si può risolvere.

Ecco come recuperare il pin del cellulare

Come abbiamo appena detto può capitare che si dimentichi il pin del cellulare. In questo caso bisogna trovare una soluzione per sbloccarlo anche senza ricordarselo. Ci sono delle soluzioni che puoi provare prima di chiamare un esperto ma sappi che potresti perdere tutto ciò che è dentro il telefono se non hai fatto un back-up precedentemente.

Non si procede allo stesso modo su Android e iOS. Iniziamo a vedere come procedere su un cellulare Android. Se proprio non ricordi il pin puoi provare a sbloccare da solo ma ti suggeriamo di portarlo da un tecnico soprattutto se non sei pratico con il mondo della tecnologia.

Per sbloccare un cellulare Android con una versione che non ha superato la 4.4 bisognerà bloccare lo schermo del cellulare. In questo modo si avrà la possibilità di accedere all’account di Google. Così si potrà cambiare il pin e non si perderanno i dati che si hanno all’interno.

Le cose cambiano però per le versioni seguenti alla 4.4. Infatti i livelli di sicurezza sono maggiori ed diventa più complicato. Gli esperti del settore consigliano di resettare completamente il telefono. È importante sapere però che in questo modo si cancella tutto e si riporta il cellulare così come era al momento dell’acquisto.

Pin dimenticato su iOS: ecco come fare

Se invece hai un cellulare con sistema operativo iOS ora vediamo come fare. In questo caso devi collegare l’iPhone ad un MAC oppure ad un pc Windows 10 in poi. Qui il cellulare si collegherà ad iTunes e puoi provare un accesso forzato. Verrà aperta una finestra per ripristinare il pin.

Basterà seguire le indicazioni date. Quest’operazione però porta il cellulare così come era al momento dell’acquisto e verrà cancellato tutto. Se non si è effettuato un back-up precedentemente si perderanno tutti i dati. Altrimenti si può chiedere l’aiuto di un esperto.

Nella maggior parte dei casi però per poter sbloccare un telefono senza pin poiché dimenticato andranno persi i dati. È quindi consigliato effettuare un back-up frequentemente in modo da avere sempre tutto salvato. Questi i metodi che puoi utilizzare.