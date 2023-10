Orchidea appassita e senza fiori? Come farla tornare in vita con 1 mossa

La tua orchidea non ha più fiori ed è appassita? Non preoccuparti perché puoi farla ritornare in vita seguendo questi consigli. Tutto qui di seguito.

L’orchidea è una pianta molto affasciante. Hanno però delle esigenze specifiche e anche se non è difficile prendersi cura di questa pianta bisogna considerare che va tenuto conto di alcuni fattori come acqua, luce, umidità e anche l’utilizzo di un giusto fertilizzante.

Proprio per questo quando non si cura l’orchidea nel giusto modo questa può perdere velocemente i fiori ed appassire. Oggi andiamo a vedere come puoi fare per farla ritornare in vita con un piccolissimo passaggio. Ti basterà infatti utilizzare una semplice pillola per averla sana e rigogliosa.

Orchidea: ecco come farla riprendere

Prima di andare a vedere come prendersi cura correttamente dell’orchidea ti vogliamo consigliare un metodo per farla riprendere e farla ritornare a fiorire di nuovo. Basta infatti solamente una pillola. In particolare dovrai procurarti delle pillole multivitaminiche e ne basterà solamente una.

Prendi poi una brocca e versa al suo interno 3 L di acqua. Metti anche la pillola e aspetta che questa di disciolga nell’acqua. In questo modo modo l’acqua sarà ricca di elementi essenziali per la pianta ed è pronta per essere utilizzata. Ecco come bisogna utilizzarla.

Prendi dei dischetti di cotone e immergili nell’acqua multivitaminica e poi tamponali delicatamente sulle foglie. In alternativa puoi aiutarti con un spray. Metti l’acqua al suo interno e inizia a spruzzare sulle foglie e sulle radici. Puoi farlo circa ogni 20 giorni.

Inoltre puoi anche annaffiare direttamente la pianta con quest’acqua, ma non esagerare con le quantità. Questa pillola garantisce alla pianta i nutrienti adeguati sia per le foglie che per le radici ma attenzione a non spruzzarla sui fiori se presenti. Infatti quest’acqua multivitaminica potrebbe danneggiarli. Ma vediamo ora come prendersi cura un’orchidea.

Come prendersi cura di un’orchidea

È fondamentale conoscere le regole su come curare un’orchidea perché queste sono fondamentali per averla sana e rigogliosa. Iniziamo ricordando che l’orchidea è una pianta da interni ma attenzione a dove la metti. Tienila lontana da porte e finestre ma anche dai termosifoni.

Trovagli un posto dove non riceva la luce diretta del sole. La loro temperatura perfetta va dai 15°C ai 20°C circa. Va annaffiata ma non troppo. Infatti il terreno deve essere umido e non colmo di acqua. Importante poi è l’utilizzo del fertilizzante in quanto aiuta la pianta a ricavare tutti i nutrienti di cui ha bisogno.

In questo caso abbiamo utilizzato una pillola multivitaminica ma ci sono anche molte soluzioni naturali. Ad esempio puoi utilizzare dei fertilizzanti a base di guscio dell’uovo, latte, yogurt, tè verde e altri ancora.