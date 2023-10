Sapete quanto consuma un pc in stand-by? Le probabili stime

Lo sai quanto consuma in pc in stand-by? Qui tutte le risposte che stai cercando: le probabili cifre che spendi in bolletta.

Il pc è uno strumento utilizzato da tutti, e proprio per questo motivo si dovrebbe essere a conoscenza del suo consumo energetico. Ormai quasi tutto possiedono un pc che può essere utile non solo da chi lavora ma anche da tante altre persone. Soprattutto con la pandemia dove molte persone hanno iniziato a lavorare da casa è ancora più diffuso.

Infatti sono molti i dipendenti che lavorano in smartworking comodamente da casa con il proprio pc. Negli anni è però anche diventato più alto il prezzo della bolletta dell’energia. Infatti la crisi energetica è stato uno dei punti fondamentali affrontato negli scorsi mesi. Ma andiamo a vedere quanto consuma un pc in stand-by.

Ecco quanto consuma un pc in stand-by

Come abbiamo appena detto il pc viene utilizzato spesso e alcuni lo utilizzano per diverse ore. Il suo consumo varia in base a se è accesso oppure se è in stand-by. Sicuramente ti sarai chiesto qual è la differenza di costo energetico e ora ti diamo la rispsota che cerchi.

Ora andiamo a dare delle informazioni che potrebbero variare in base al proprio contratto energetico e in base al proprio pc. Non tutti i computer sono uguali infatti e ci sono alcuni che consuma di più in quanto più performanti. Noi oggi andiamo a fare una media, vediamo qui.

Un pc acceso consuma tra i 100 e i 250 W. Mentre un pc in stand-by consuma all’incirca 3 W. Ripetiamo ancora che questi possono variare a seconda del pc. Come puoi vedere quindi nell’esempio indicato la differenza è notevole. Ma passando ad una cifra econimica bisogna considerare per quante ore è il pc in stand-by.

Infatti se il pc è in stand-by per ore e ore, ad esempio per 15 ore al giorno, il consumo sale e si può arrivare ad una cifra annua che va intorno ai 17 euro. Parliamo quindi di qualche euro al mese. Ma come si può fare quindi per ridurre questi costi? Qui di seguito nel prossimo paragrafo alcuni consigli.

Ecco come ridurre i costi energetici del pc

Questa cifra può essere per te irrisoria ma devi moltiplicarla per i pc che hai in casa. Se infatti possiedi più pc la cifra sale. E proprio per questo se vuoi ridurre i costi ti indichiamo dei metodi per farlo. Ad esempio puoi utilizzare utilizzare il risparmio energetico che tutti i pc propongono.

Questo aiuta a limitare la potenza del pc quando non è utilizzato. In realtà però quando il pc non è utilizzato è consigliato spengerlo. Soprattutto quando per alcune ore non viene usato. In questo modo infatti si evita il consumo in stand-by. Poi collegandolo ad una presa multipla con un bottone potrai scollegarlo completamente dalla corrente.