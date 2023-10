Ecco per quale motivo dovresti interrare 7 cipolle: tutti i benefici

Ecco cosa succede se interri 7 cipolle: non lo immagini ma risparmierai molto. Ecco tutto quello che devi fare qui di seguito.

La cipolla viene utilizzata spesso in cucina ed è infatti alla base di quasi tutte le preparazioni. Proprio per questo motivo non manca mai ed è sempre presente nella lista della spesa quando manca. In molti però o per passione del giardinaggio o per risparmiare hanno deciso di iniziare a piantare e coltivare alcuni prodotti.

Infatti che tu abbia un piccolo orto o un balcone dove poter mettere dei vasi puoi provare a coltivare alcuni prodotti per evitare di comprarli. In questo modo oltre a risparmiare soldi risparmierai anche del tempo per recarti al negozio. Ma vediamo cosa succede se interri 7 cipolle, tutto nel prossimo paragrafo.

7 cipolle interrate: ecco perché

Come abbiamo appena detto coltivare dei prodotti in autonomia è possibile. Infatti ora vediamo come fare per avere delle cipolle senza andare dal fruttivendolo. Basteranno delle cipolle di partenza per ottenere questo risultato. Infatti non devi far altro che prendere 7 cipolle e interrarle.

Prendi quindi un vaso abbastanza grande e inserisci della terra. A circa 7 centimetri dal bordo del vaso fai dei solchi equidistanti formando un cerchio. All’interno di questi andrai a posizionare le 7 cipolle. Aggiungi poi altra terra e annaffia regolarmente. Puoi anche utilizzare del concime per velocizzare la crescita.

Copri con un coperchio di plastica forato o con una busta di plastica a cui sono stati fatti dei buchi. In questo modo creerai una sorta di serra e la crescita avverrà in modo più veloce grazie al clima umido. Dopo qualche settimane inizieranno a crescere dei gambi di cipolle.

Togli il coperchio o la busta e continua ad annaffiarli. Ora quando ti servono puoi tagliarli ed eccoli pronti per essere utilizzati in cucina. Li puoi utilizzare in tantissime ricette ed inoltre ha anche molte proprietà che sono state descritte proprio dagli esperti. Ecco che le andiamo a vedere qui di seguito.

I benefici del bulbo della cipolla

Infatti alcuni esperti confermano che i gambi della cipolla avrebbero proprietà diuretiche. Questo grazie alla grande quantità di acqua che contengono. Ma non solo perché sono anche emollienti e decongestionanti. E quindi hanno anche proprietà depurative andando ad eliminare nitriti ed nitrati.

Inoltre è utilizzato come anti-batterico. Ad esempio è utilizzato per le infezioni delle vie urinarie e non solo. I gambi delle cipolle hanno anche effetto sui livelli di glicemia. E incidono anche sulla salute del sistema circolatorio. Prima di utilizzare i gambi di cipolla per scopi medici è sempre meglio chiedere al proprio medico di fiducia.