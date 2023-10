Come mai la pianta di limoni perde le foglie? Il motivo

Lo sai il motivo per cui la pianta di limoni perde le foglie d’estate? Possono essere diverse le cause: eccole qui di seguito.

Molti amano il giardinaggio e dedicarsi alla cura delle piante. Chi possiede un orto poi può dedicarsi anche agli alberi e tra i più comuni ci sono sicuramenti quelli degli agrumi. Tra questi c’è la pianta di limone. Non tutti però conoscono questa pianta completamente.

Infatti il limone tende a perdere le sue foglie soprattutto nella stagione estiva ma non tutti sanno il reale motivo per cui accade questo fenomeno. Molto probabilmente stai facendo qualcosa che impedisce alla pianta di crescere correttamente e proprio per questo motivo è importante conoscere le cause per cui le foglie iniziano a cadere.

Pianta di limoni: ecco perché cadono le foglie in estate

Sono diversi i motivi per cui le piante iniziano a perdere le foglie ed è bene saperli per cercare di capire cosa sta succedendo alla pianta. Questo è un modo che utilizza la pianta per farsi ascoltare, infatti sta comunicando qualcosa. L’estate è uno di quei periodi dove cadono più foglie ma non è il solo.

Anche durante il corso dell’anno le foglie iniziano a cadere dall’albero. Questo fenomeno accade sia alle piante che sono in vaso che a quelle che sono nel terreno. Il motivo principale per cui le foglie cadono sono le condizioni climatiche e ambientali a cui viene esposta la pianta.

Ad esempio succede se la pianta di limoni si trova in un punto in cui non riceve abbastanza luce solare. Ma non è l’unico motivo. Infatti anche quando la pianta non riesce ad ossigenarsi correttamente ne risente e di conseguenza cadono le piante. In questo caso accade soprattutto quando non si pota correttamente o con regolarità.

Attenzione anche al colore di cui sono le foglie che cadono. Infatti se queste sono gialle sta a significare che il terreno non ha abbastanza nutrienti e quindi bisogna concimare di più. Ma potrebbe essere anche sintomo di infezione dovuta a parassiti oppure a radici marce. Come risolvere il problema?

Limone: come evitare questo problema

È bene capire qual è il motivo per cui la propria pianta di limoni perde foglie eccessivamente. Se non riesci da solo puoi sempre chiedere consiglio ad un esperto. Ma sicuramente dovrai fare attenzione alla fioritura. Questa è la fase più delicata del ciclo di vita di una pianta.

In questa fase quindi bisogna dare più cure ed attenzioni alla pianta. Quindi attenzione all’acqua poiché il limone quando è in fiore necessita di terreno asciutto per almeno 4 centimetro quando è piantato nel terreno. Nel vaso invece può ricevere più acqua. Deve stare alla luce solare diretta.

Utilizza poi fertilizzanti naturali per nutrirla e far sviluppare i nuovi fiori che porteranno ai frutti. Seguire queste piccole indicazioni aiuterà ad avere una pianta di limone sana e soprattutto rigogliosa.