Dove acquistare la casa dei sogni con solo 1 euro, è tutto vero

Con solamente un euro puoi acquistare una casa. Puoi farlo proprio qui in questa città: avrai una casa proprio come sognavi tu. Tutto qui di seguito.

Tutti sognano un posto sicuro dove rifugiarsi. Questo posto nella maggior parte dei casi è una casa dei propri sogni propria. Basta con immobili in affitto, ma comprare una casa non sempre è semplice. E proprio per questo motivo vogliamo dirti che qui ci sono case in vendita a solo 1 euro.

Proprio come hai letto. A volte comprare una casa è difficile e soprattutto in questo periodo dove i prezzi sono notevolmente aumentati. Dal mutuo alle spese quotidiane che sono sempre maggiori. Per i giovani è difficile ma questa è una proposta da prendere in considerazione. Andiamo a vedere tutto qui di seguito.

Case a solo 1 euro: ecco dove

Come abbiamo appena detto è davvero difficile avviare un mutuo per comprare la propria casa anche perché i prezzi sono alle stelle. Ci sono però delle soluzioni alternative per investire i propri soldi. Ci sono alcune località infatti che promuovono l’acquisto di un bene per far crescere la propria popolazione.

Quest’iniziativa viene adottata soprattutto dai comuni che hanno un basso numero di abitanti in modo da farlo aumentare. Si tratta di un’iniziativa sociale che include però dei requisiti da rispettare. Infatti nella maggior parte dei casi bisogna fare dei lavori di ristrutturazione in tempi stabiliti e bisogna essere residenti lì. Vediamo nel dettaglio.

Puoi comprare casa a solo 1 euro a Salemi. Siamo in Sicilia in un piccolo paese in provicina ci Trapani. Qui la popolazione non arriva neppure a 10.000 abitanti ma il luogo è davvero molto bello. Sorge al centro della Val di Marzara ed è carattersiticho dell’epoca medievale.

Nonostante è un paesino molto piccolo si è conquistato un posto nell’elenco dei borghi più belli d’Italia. Se vuoi quindi puoi trasferirti qui e comprare una casa a pochissimo. Basta infatti informarsi e guardare il bando di concorso proposto dal Comune. Già altre persone l’hanno fatto e hanno confermato che hanno speso solamente 1 euro.

Altri comuni che partecipano all’iniziativa.

Salemi non è l’unico comune a partecipare a quest’iniziativa. Ci sono tanti altri piccoli paesi italiani che hanno deciso di prendere la stessa strada per ripopolarsi. Ad esempio Gangi. Siamo sempre in Sicilia ma questa volta in provincia di Palermo. Qui ci sono davvero pochi abitanti.

Stessa cosa anche per un Comune di Nuoro, Ollolai. Spostandoci verso il Nord Italia c’è Borgomezzavalle. Siamo in Piemonte e qui rispetto alla Sicilia le temperature sono molto più rigide. Fai bene la tua scelta dovrai rispettare alcuni requisiti richiesti ma pensa che hai comunque comprato una casa a solo 1 euro.