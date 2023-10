Orto ricco e rigoglioso, basta questo ingrediente naturale: è sempre in cucina

Con un solo ingrediente che hai in cucina riuscirai ad avere un orto ricco e rigoglioso. Qui di seguito sveliamo qual è.

Se hai un orto e ami il giardinaggio non puoi conoscere questo ingrediente che ti aiuterà ad averlo più ricco e rigoglioso. Sono tanti i prodotti naturali utilizzati come fertilizzante ma questo in particolare lo hai sempre in casa. Ma anche se vuoi comprarlo appositamente non dovrai spendere molto.

Infatti il prodotto che ora ti andiamo a mostrare è utilizzato solitamente in cucina ed è presente in ogni frigorifero. Se vuoi scoprire di quale ingrediente stiamo parlando non ti resta che continuare a leggere qui di seguito. Nel prossimo paragrafo troverai tutti i dettagli utili.

Ingrediente segreto per avere un orto ricco e rigoglioso

Hai capito qual è l’ingrediente utile per il tuo orto? È il latte. Questo da sempre è considerato un bene fondamentale per la dieta grazie ai nutrienti essenziali che contiene. Non è solo un beneficio degli umani ed in particolar modo dei bambini. Infatti può essere utilizzato anche nell’orto.

Proprio qui infatti ha un ruolo importante in quanto aiuta nella crescita e nella protezione delle piante. Inoltre apporta anche il nutrimento. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio. Il latte è ricco di sostanze nutritive. Tra queste abbiamo fosforo, potassio, magnesio e calcio.

Queste sostanze appena citate sono fondamentali per la crescita delle piante. Ecco perché:

Fosforo : essenziale per la crescita radicale e favorisce la fioritura,

: essenziale per la crescita radicale e favorisce la fioritura, Potassio : aiuta la resistenza della pianta verso gli stress ambientali oltre a favorire la crescita di nuovi fiori e frutti.

: aiuta la resistenza della pianta verso gli stress ambientali oltre a favorire la crescita di nuovi fiori e frutti. Magnesio : è coinvolto nella fotosinstesi e nella produzione di clorofilla. Migliora la capacità delle piante di assorbire la luce solare.

: è coinvolto nella fotosinstesi e nella produzione di clorofilla. Migliora la capacità delle piante di assorbire la luce solare. Calcio: aiuta la resistenza della pianta e la loro salute. Inoltre svolge un ruolo fondamentale nella struttura delle pareti cellulari.

Come utilizzare il latte nell’orto

Proprio per le sue sostanze nutritive il latte è un fertilizzante naturale perfetto per le colture da orto. Ad esempio per le piante di verdure, e tra queste ce n’è una nello specifico che trae maggiori benefici dal latte e questa è il cetriolo. Infatti annaffiare i cetrioli con una una soluzione di acqua e latte (1:2) aiuta a stimolare la loro crescita.

Puoi usarlo però anche per le altre piante e basterà prendere per ogni litro di acqua mezzo litro di latte. Puoi utilizzare questo fertilizzante naturale ogni 15 giorni circa e vedrai fin da subito che la pianta risolverà molto più forte e sana. Infatti il latte crea anche una protezione contro le malattie e i parassiti.

In questo caso per prevenire e proteggere la pianta puoi utilizzare uno spray dove verserai una soluzione di acqua e latte (1:10). Spruzza sulle piante e ripeti il trattamento ogni 15 giorni circa. Inoltre per una protezione più completa utilizza anche uno spray con una soluzione a base di bicarbonato di sodio.