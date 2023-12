Arrestato il presunto assassino di Vanessa Ballan, lei lo aveva denunciato per stalking

La vittima, già madre di un bimbo di 4 anni, era incinta del secondo figlio. Vanessa Ballan è stata uccisa nel primo pomeriggio di martedì 19 dicembre, nella sua casa di Riese Pio X, in provincia di Treviso.

Il presunto assassino è stato fermato nella notte. Si tratta di un cittadino kosovaro, Bujar Fandaj, 41 anni, residente ad Altivole, Treviso.

È stato fermato nella notte Bujar Fandaj, il 41enne kosovaro sospettato di avere ucciso la 27enne Vanessa Ballan. L’uomo è stato rintracciato dai carabinieri nei pressi della sua abitazione ad Altivole, nel Trevigiano. Portato in caserma, avrebbe fatto scena muta al cospetto dei militari.

Fandaj avrebbe ucciso Vanessa Ballan, colpendola con diversi pugni al volto, e poi infierendo su di lei con almeno sette coltellate. Vanessa ha provato a difendersi dalla furia del suo assassino, come raccontano le ferite trovate dal medico legale sulle mani della giovane. A lanciare l’allarme – intorno alle 14 di martedì 19 dicembre – è stato il marito della vittima, che al rientro dal lavoro, ha trovato il corpo della moglie in un lago di sangue. Ha allertato i sanitari del 118, ma quando gli operatori sono giunti sul posto, per la 27enne non c’era ormai più nulla da fare.

Vanessa Ballan, già madre di un bimbo di 4 anni, era in attesa del suo secondo figlio. Per salvaguardare la gravidanza, si era presa un’aspettativa dal suo impiego. La 27enne lavorava come commessa in un supermercato di Spineda.

Il killer era stato denunciato dalla vittima

Lo scorso ottobre Vanessa Ballan aveva denunciato Bujar Fandaj per stalking. Stando a quanto riferisce Today, sembra che la vittima e Fandaj si fossero conosciuti nel negozio in cui lei lavorava. Avrebbero avuto una breve relazione, che poi la donna aveva deciso di troncare. A quel punto lui aveva continuato a perseguitarla e due mesi fa la 27enne avrebbe deciso di sporgere denuncia contro di lui.

Quando ieri mattina si è presentato a casa di Vanessa Ballan, la giovane non gli ha aperto la porta. Lui l’ha sfondata con un martello, poi ha infierito su di lei, prima a mani nude, infine con un coltello. L’arma del delitto è stata trovata in bagno. Dopo l’omicidio, il 41enne si è allontanato da casa della vittima e ha tentato la fuga. Ascoltati i primi testimoni, i carabinieri hanno fatto irruzione a casa dell’uomo, ma di Fandaj nessuna traccia. Fino a ieri sera, quando il presunto killer è stato rintracciato e fermato dai militari. Non ha opposto resistenza all’arresto, ma non ha risposto alle domande degli inquirenti.

Nei prossimi giorni il gip dovrebbe disporre l’udienza di convalida del fermo. Al momento Bujar Fandaj è detenuto nel carcere di Treviso.