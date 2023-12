A Bruxelles firmato il Patto su migrazione e asilo

Il Parlamento e il Consiglio europeo hanno raggiunto un accordo sui cinque pilastri principali del Patto sui migranti e l’asilo.

Il Parlamento europeo e il Consiglio europeo hanno raggiunto un accordo sul Patto sui migranti e sull’asilo. L’accordo è stato annunciato su X dal vicepresidente della Commissione Ue, Margaritis Schinas.

All of the pieces are falling into place.

We have a breakthrough on the 5 key pillars of the Pact on Migration and Asylum.

It’s been a long road to get here. But we made it.

Europe is finally delivering on migration. pic.twitter.com/dfXCzPw4ow

— Margaritis Schinas (@MargSchinas) December 20, 2023