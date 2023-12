Solstizio d’inverno con venti di burrasca e Natale caldo: le previsioni per i prossimi giorni

Anche quest’anno si chiuderà con temperature che superano nettamente le medie stagionali. Il Natale si prospetta caldo e soleggiato.

Dopodiché arriveranno venti di burrasca e l’Anticiclone delle Azzorre, che provocherà forti sbalzi di pressione.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni in Italia

Anche il 2023, come già accaduto l’anno scorso, si chiuderà con temperature ben al di sopra delle medie stagionali. In particolare, come riferisce il Meteo.it, è previsto un Natale caldo e asciutto su tutta la penisola. La situazione resterà più o meno invariata fino al 28 dicembre, quando in Italia arriverà l’Anticiclone delle Azzorre che porterà venti di burrasca e sbalzi di pressione.

Ben altra situazione metereologica quella che invece sta vivendo il resto del continente. In Europa orientale è infatti in arrivo un ciclone di aria gelida, che domani toccherà la Germania, con punte bassissime di pressione. Sul versante occidentale dell’Europa, a farla da padrone sarà l’Anticiclone delle Azzorre sull’Europa occidentale che porterà invece una pressione altissima.

Questo gap di pressione provocherà forti venti, che toccheranno la Germania e l’Austria, fino ad arrivare in Italia, dove nella giornata di venerdì arriverà una tempesta di vento su Pianura Padana, Alpi e Sardegna. Per i prossimi giorni si registrerà anche un lieve calo delle temperature massime.

Per la giornata di domani potrebbe esserci localmente qualche pioggia, ma il tempo sarà perlopiù soleggiato su tutta la penisola. Da sabato arriverà il vento forte e un aumento della nuvolosità sul versante tirrenico. Il 25 dicembre il cielo sarà a tratti nuvoloso, con qualche addensamento su Sicilia e Triveneto, ma prevarrà il bel tempo. Per il resto dei giorni le temperature toccheranno punte di 15 gradi, soprattutto al centro-sud.

Le previsioni nel dettaglio

Mercoledì 20 dicembre. Su tutta la penisola ci sarà cielo prevalentemente nuvoloso

Giovedì 21 dicembre. Al nord: cielo nuvoloso. Al centro: venti forti. Al sud: parzialmente nuvoloso.

Venerdì 22 dicembre. Al nord forti venti di burrasca, al centro nubi e raffiche di vento. Al sud: parzialmente nuvoloso.