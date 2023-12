Assalto alla sede Cgil, i leader di Forza Nuova Fiore e Castellino condannati a otto anni

Sette le condanne emesse dal Tribunale di Roma per l’assalto alla sede della Cgil, il 9 ottobre del 2021.

Alla lettura della sentenza si sono levate urla in aula.

Il tribunale di Roma ha emesso le sentenze di condanna per l’assalto alla sede della Cgil della capitale del 9 ottobre 2021. I giudici hanno condannato i leader di Forza Nuova, Giuliano Castellitto e Roberto Fiore, rispettivamente a otto anni e sette mesi di carcere e a otto anni e sei mesi. Emesse altre cinque sentenze nei confronti di altrettanti imputati: Luigi Aronica, di Forza Nuova, è stato condannato a 8 anni e 6 mesi, Pamela Testa, Lorenzo Franceschi, Salvatore Lubrano e Luca Castellini sono stati condannati a 8 anni e 2 mesi.

Un gruppo di neofascisti hanno rivolto il saluto romano al giudice e hanno iniziato a cantare “la gente come noi non molla mai”. È stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per sgomberare l’aula. I reati contestati agli imputati vanno dalla devastazione, alla resistenza pluriaggravata fino all’istigazione a delinquere.

