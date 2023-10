È vero che acqua e bicarbonato aiutano la digestione? La risposta

Andiamo ora a vedere se è vero che acqua e bicarbonato aiutano a far digerire. Ecco la risposta che non ti aspettavi.

Sicuramente qualcuno ti avrà consigliato almeno una volta di prendere acqua e bicarbonato quando ti brucia lo stomaco o quando hai dell’acidità. Basta diluirne un po’ per stare meglio. Si tratta di un composto noto per le sue proprietà digestive, ma sarà proprio così? O si tratta solamente di una diceria popolare?

Infatti oggi andiamo a vedere se bere acqua e bicarbonato fa realmente digerire oppure no. Possiamo sicuramente dire che è uno dei cosiddetti rimedi della nonna che è molto diffuso. Ecco allora quanto c’è di vero in questa usanza per cui tutti abbiamo un barattolo di bicarbonato di sodio a casa. Tutto qui di seguito nel prossimo paragrafo.

Acqua e bicarbonato fa digerire?

Come abbiamo appena detto in molti bevono acqua e bicarbonato per digerire meglio. Viene quindi utilizzato per combattere i fastidiosi disturbi gastrici. A volte a questi due ingredienti si aggiunte anche il limone e si crede che questa bevanda possa aiutare tanto.

In realtà il bicarbonato non ha alcun potere terapeutico. Infatti è solamente un sale inorganico formato da sodio e carbonato. Questo sciolto in acqua crea una soluzione salina che aiuta a ridurre i sintomi provocati da una cattiva digestione. In realtà è una soluzione che va a tamponare ma non a risolvere il problema.

Infatti acqua e bicarbonato tampona l’eccesso di acido cloridrico nello stomaco. Ed è questo che è il responsabile dell’acidità gastrica. Questo quindi allevia i sintomi ma non ha un effetto di cura. Proprio per questo motivo il bicarbonato non aiuta a digerire in realtà.

Aiuta solamente a ridurre il senso di gonfiore e di acidità. Possiamo anche dire che in alcuni casi il bicarbonato può essere controproducente. Se viene ingerito in eccesso infatti può aumentare l’acidità anzichè diminuirla e fare l’effetto contrario a quelo che si desidera.

Inoltre un uso prolungato del bicarbonato può portare a gravi conseguenze. Tra queste problemi renali ma anche problemi cardiaci o muscolari. Proprio per questo motivo è sconsigliato l’utilizzo prolungato del bicarbonato. Ci sono poi persone che dovrebbero evitarlo e queste sono:

Bambini

Donne in gravidanza

Persone con problemi cardiaci o renali

Persone sotto uso quotidiano di farmaci

Persone che assumo alcol in grandi quantità

Ma vediamo come e quando utilizzarlo in generale.

Bicarbonato di sodio: ecco quando utilizzarlo

Si può anche prendere per i fastidi gastrici ma bisogna essere consapevoli che non aiuta a digerire. Avere il bicarbonato in casa però può essere utile per molti altri aspetti. Ed infatti può essere sia utilizzato in cucina nelle preparazioni di alcune ricette che come ingredienti naturale da utilizzare nelle faccende domestiche.

Ad esempio in cucina può essere utilizzato per lavare frutta e verdura in quanto è un disinfettante ma anche come lievito in alcune preparazioni. In casa può essere utilizzato per pulire teglie, piatti e stoviglie. Ma anche per andare a pulire pavimenti, fughe delle mattonelle, per eliminare cattivi odori dal frigo e altro ancora.