Bonus 1000 euro studenti, chi può richiederli e quali sono i requisiti richiesti

Ecco il bonus 1000 euro studenti: ci sono dei requisiti da rispettare per poterli richiedere. Tutti i dettagli qui di seguito.

Tra i tanti bonus attivi ci sono anche quelli dedicati agli studenti. Troviamo in particolar modo il bonus 1000 euro studenti e non solo. Infatti questo è rivolto solo ad una ristretta fascia poi ce ne sono altri ancora che possono essere richiesti da molti e li vedremo in fondo.

Iniziamo ora da questo bonus di 1000 euro che richiede dei requisiti specifici per poterlo richiedere. Se non lo conosci e hai 18 anni non devi far altro che continuare a leggere qui di seguito. Trovi tutti i dettagli utili nel prossimo paragrafo.

Ecco i requisiti del bonus 1000 euro studenti

Uno dei requisiti necessari per avere il bonus 1000 euro studenti è aver compiuto 18 anni del 2023. Questo bonus ha ricevuto pareri favorevoli e quindi è stato riconfermato. Si tratta della Carta della Cultura e della Carta di Merito. Ognuna di essa dà 500 euro a chi è diventato maggiorenne ma non è l’unico requisito.

Infatti dovranno essere rispettati anche altri requisiti tra cui il reddito ISEE che non deve essere superiore a 35.000 euro. Per acceder alla Carta della Cultura quindi servono due requisiti: aver compiuto 18 anni e avere un ISEE che non superi la cifra indicata. Questo si può cumulare anche con la Carta di Merito.

Per la Carta di Merito serve rispettare lo stesso requisito dell’ISEE e bisogna aver preso 100\100 alla maturità. Solo in questo caso verranno erogati gli altri 500 euro e si arriverà così a 1000 euro che è possibile spendere, però, solo l’anno successivo al compimento dei 18 anni. In questo caso quindi nel 2024.

Le richieste per poter ricevere i bonus sono aperte fino al 31 di ottobre 2023. Questa è la data di scadenza e poi non sarà più possibile fare la richiesta. Queste due possono essere utilizzate per fruire di attività culturali oppure per comprare prodotti scolastici. Ma vediamo gli altri bonus destinati agli studenti.

Altri bonus per gli studenti

Come abbiamo detto il bonus 1000 euro è dedicato solamente a chi compie 18 anni nel 2023. Ci sono però altri bonus destinati ad una fascia più ampia di studenti. Eccone qui di seguito alcuni che potrebbero interessarti:

Bonus libri : le famiglie possono richiedere un aiuto o un rimborso per la spesa dei libri. Ad erogare il bonus sono le Regioni e per questo i requisiti richiesti possono cambiare e bisogna consultare quello della propria regione di residenza.

: le famiglie possono richiedere un aiuto o un rimborso per la spesa dei libri. Ad erogare il bonus sono le Regioni e per questo i requisiti richiesti possono cambiare e bisogna consultare quello della propria regione di residenza. Bonus trasporti: si tratta di un voucher mensile di 60 euro che può essere richiesto solamente dagli studenti che hanno un ISEE uguale o inferiore ai 20.000 euro.