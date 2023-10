Ecco perché dovresti interrare 4 fichi in un vaso pieno di terra, cosa accade

Ecco per quale motivo dovresti interrare 4 fichi, il risultato è sorprendente

I fichi sono tra gli ultimi frutti di quelli estivi. Infatti solitamente si raccolgono verso la fine di agosto e settembre. Se sei un’amante di questo frutto puoi piantarlo anche tu. I fichi sono una fonte di energia naturale proprio perché ricchi si zuccheri, vitamine e sali minerali.

Sono ideali soprattutto per chi fa sport infatti. Inoltre sono anche ricchi di calcio e contribuiscono ad una buona salute delle ossa. Andiamo ora a vedere mettendo 4 fichi in un vaso cosa succede. Trovi tutto qui di seguito nel prossimo paragrafo. Non ti resta che continuare a leggere.

4 fichi in vaso per avere una pianta

Come abbiamo appena detto andiamo a vedere come far crescere una pianta di fico in balcone e in un vaso. Basta infatti prendere solamente 4 fichi ed è fatto. Procurati poi anche un vaso largo almeno 60 centimetri con dei fori sul fondo che permetteranno la pianta di drenare correttamente.

La pianta di fico infatti non ama il terreno umido e per questo è fondamentale. Inizia mettendo della terra all’interno del vaso e poi si possono prendere i fichi. Prima di posizionarli nel terreno bisogna eliminare con un coltello da cucina la parte in alto del fico.

Una volta rimossa quella parte fai dei solchi nel terreno in modo acquistante. A questo punto puoi procedere a mettere i fichi all’interno di questi. Ricopri i fichi con altra terra e spianala bene. Ora puoi annaffiare la pianta. Serviranno delle settimana per vedere spuntare i primi germogli.

Per facilitare l’uscita dei germogli è consigliato ricoprire il vaso con un contenitore di plastica o con una busta in modo da creare una sorta di serra. Ricordati inoltre di riparare la pianta dal freddo. È una pianta mediterranea che non ama il freddo e la pioggia. La temperatura ideale è tra i 25°C e i 30°C.

Fico: come curare la piantina

Non appena vedrai uscire i primi germogli dovrai prenderti cura di questi. Annaffia regolarmente e aumenta l’acqua man mano che la pianta cresce. È molto importante non lasciarla al freddo perché altrimenti questa non crescerà come dovrebbe. Inoltre puoi utilizzare anche dei fertilizzanti naturali solamente nei primi 6 mesi dell’anno.

Non appena le piantine di fico si saranno sviluppate abbastanza e saranno diventate forti sarà il momento di sradicarle e dividerle singolarmente. Dovrai quindi mettere ogni singola piantina in un vaso ed in questo modo avrai 4 piantine di fico da poter curare. Pian piano crescerà sempre di più.

I primi anni non riuscirà a portare i frutti ma pian piano e con la dedizione si svilupperà sempre di più e porterà anche i primi frutti. Non ti resta che provare a piantare anche tu dei fichi per vedere se riuscirai ad ottenere una pianta forte e sana.