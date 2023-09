Come mai all’ingresso dei vigneti sono sempre presenti le rose? La risposta

Hai mai visto delle rose proprio all’ingresso dei vigneti? Molto probabilmente si perché è molto comune ma non è un motivo estetico. Ecco la risposta.

Ti sarà sicuramente capitato di visitare un vigneto o l’hai proprio nelle vicinanza. Allora avrai sicuramente notato che in testa ai filari dei vigneti si vedono sempre delle piante di rose. Queste non sta lì perché belle e con colori sgargianti, infatti c’è un altro motivo.

Ora qui di seguito andremo a vedere nel dettaglio a cosa servono le rose in testa ai vigneti. Negli ultimi anni è diventato di tendenza visitare le vigne e per questo ti potresti essere posto questa domanda a cui oggi diamo subito la risposta. Ecco tutto qui nel prossimo paragrafo.

Ecco perché vicino ai vigneti ci sono le rose

Come abbiamo detto andiamo a spiegarti il motivo per cui vengono piantate delle rose in testa ai filari dei vigneti. Era una pratica che si utilizzava soprattutto in passato e serviva a salvare tutto il vigneto. Ha tutt’oggi una funzione molto importante e le rose non sono messe lì per romanticismo.

La rosa funge da sentinella per le viti che si trovano lì. Non è altro una pianta che si sacrifica per salvare tutto il vigneto. Un bravo agricoltura sa bene che le rose servono per salvare le viti da eventuali malattie. È chiamata in questo caso anche pianta spia ed è la migliore che ci sia per salvare la vendemmia.

Il motivo è chiaro: la rosa è esposta alle stesse eventuali malattie della vite. Ma anche a carenza di minerali o di parassiti. Non è però uguale al vigneto per resistenza. Infatti la sua resistenza a questi agenti è più bassa e ciò permette di intervenire in tempo sul vigneto.

Non appena si nota la rosa avere dei problemi evidenti è chiaro che questi sono presenti anche nelle viti. Ed ecco che si può intervenire in tempo per poter evitare che il problema si diffondi e diventi più grande interessando l’intero vigneto, e mettendo a rischio la vendemmia.

Rose nei vigneti: una tradizione tramandata

Ti abbiamo appena spiegato perché le rose si trovano ai filari dei vigneti. Si tratta di una tecnica tradizionale usata soprattutto in passato ma oggi ci sono altri rimedi grazie agli sviluppi tecnici che permettono di capire se c’è qualcosa che non va alla vite. Spesso infatti vengono piantate per tradizione e perché belle.

Tuttavia ancora oggi ci sono degli agricoltori che si affidano alla rosa come pianta spia. La pratica è ancora diffusa soprattutto nei vigneti gestiti da vignaioli più tradizionalisti. Ecco allora che abbiamo risposto alla domanda e ora sai anche tu il motivo per cui trovi sempre delle rose agli ingressi dei vigneti.