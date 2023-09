Matteo Messina Denaro, chi si intasca il suo patrimonio?

Dopo la morte di Matteo Messina Denaro chi sarà ora il suo erede e chi si intascherà il suo patrimonio? Tutto qui di seguito.

Nella notte tra il 24 e il 25 settembre 2023 è decaduto il boss siciliano catturato lo scorso gennaio. Matteo Messina Denaro muore a 61 anni nel reperto dedicato ai detenuti dell’ospedale de L’Aquila. È qui che si trovava visto che dopo l’arresto ha continuato le cure mediche poiché era malato. Il boss aveva infatti un tumore al colon.

Proprio lui aveva firmato contro l’accanimento terapeutico e così visto le sue condizioni alcuni giorni prima è stata sospesa anche l’alimentazione. Da quando è stato preso dai Carabinieri non ha mai voluto collaborare con la giustizia dichiarando che non si è pentito di ciò che ha fatto. Ora però ci si chiede chi sarà il suo erede.

Chi è l’erede di Matteo Messina Denaro?

Con la morte di Matteo Messina Denaro si chiude un capitolo della storia italiana ma non quello della mafia. Ora si aprono diverse interrogativi sul suo patrimonio e su chi prenderà il suo posto. Il boss ha vissuto in latitanza per 30 anni e il suo patrimonio gli ha permesso di vivere.

Ogni mese il boss spendeva migliaia di euro ma è difficile stabilire a quanto ammonti il suo patrimonio. Ma soprattutto ancora più difficile è capire attraverso quali canali passi. Ma passando a chi prenderà il suo posto il Corriere della Sera ricorda che i suoi paranti più stretti sono per la maggior parte sotto inchiesta o in carcere.

Quando è stato arrestato Messina Denaro infatti anche la sorella Rosalia è finita in prigione. Per lei l’accusa è di associazione mafiosa. Grazie a lei Matteo Messina Denaro è riuscito ad avere i contatti con il suo clan. Era colei che gestiva la cassa e il sistema di comunicazione.

Anche l’altra sorella Patrizia è in carcere per una condanna per mafia. Matteo Messina Denaro ha poi altre due sorelle, Giovanna e Bice. A difenderlo prima della morte la nipote Lorenza Guttadauro, figlia di Rosalia e Filippo Guttadauro. Quest’ultimo boss di Brancaccio, che dopo 14 anni di carcere è ancora la 41 bis per la sua pericolosità.

Resta il fratello Salvatore che è stato da poco scarcerato per mafia. Chi prenderà quindi il suo posto? In linea diretta l’erede è la figlia Lorenza che ha ottenuto il cognome del padre solamente a settembre 2023. Ma ci sono ancora le sorelle in vita. Difficile capire il suo patrimonio ma gli inquirenti ci stanno lavorando.

Ecco il patrimonio di Messina Denaro

Pietro Grasso, procuratore nazionale antimafia, ha parlato della morte del boss. Proprio lui ha chiarito come si chiusa un’era di Cosa Nostra ma non Cosa Nostra. Questa non si è chiusa con la morte di Riina e Provenzano, e non si farà oggi. Resta e continuerà ad essere un ostacolo per la Sicilia e per l’Italia dice.

Gli inquirenti indagano per capire dove si trovi il tesoro di Messina Denaro che al momento dell’arresto ha dichiarato di non aver nulla. Il boss ha ironizzato dicendo che anche se li avesse non gliel’avrebbe detto. L’attenzione degli investigatori è al momento sulla Svizzera.