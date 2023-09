Sapete quanto consuma un caricabatterie attaccato alla presa della corrente? La cifra

Sai quanto consuma un caricabatteria attaccato alla corrente? Spendi dei soldi inutilmente: ecco la cifra che paghi.

In tanti hanno l’abitudine di lasciare il caricabatterie attaccato alla presa per comodità. In questo modo infatti è sempre a portata di mano e basterà mettere il cavo nel telefono o in un altro dispositivo ed evitare di metterlo nuovamente nella presa elettrica.

Questa pratica tanto diffusa è in realtà molto sbagliata. Se non lo farai più potrai risparmiare non pochi soldi e puoi vederlo con i tuoi occhi fin da subito nella prossima bolletta se inizierai a farlo. Il caricabatteria infatti continua a consumare energia anche quando non alimenta un dispositivo.

Ecco quanto consuma un caricabatterie alla presa

Come stavamo dicendo un caricabatterie collegato sempre alla presa delle corrente consuma energia, anche se, in maniera ridotta rispetto a quando è in carica. Per questo motivo il caricabatterie va sempre scollegato quando si finisce di caricare il dispositivo.

La cifra che andrai a risparmiare non è poca. Lo sai quanto consuma infatti un caricabatterie in stand-by? Un caricabatteria in carica consuma 3,68 W mentre 2,24 W quando il dispositivo è carico ma si lascia collegato. Quando, invece, il caricabatterie è solo in presa, senza effettuare una carica, consuma 0,25 W.

Ti potrà sempre un basso consumo ma tutto dipende da quanto ore lo lasci in corrente. Andando a fare un ipotetico calcolo potresti risparmiare circa 35\40 euro all’anno staccando il caricabatterie dalla corrente. Una cifra non da meno se consideriamo che abbiamo più dispositivi del genere in casa.

Infatti non tutti lo sanno ma i dispostivi in stand-by vanno a consumare energia facendo aumentare la cifra in bolletta. Mensilmente è una piccola cifra ma considerando la spesa annuale il risparmio è notevole. Quindi non solo dovresti staccare il caricabatterie ma anche tutte quelle prese che non vengono sempre utilizzate. Vediamo quali.

Consumo di energia dei dispositivi in stand-by

Infatti come stavamo dicendo anche la spina della televisione e delle console di gioco consumano energia quando sono in stand-by. Per questo motivo staccarle è un’idea per poter risparmiare un pochino. Se pensi che devi staccarle ad una ad una ti stai sbagliando perché puoi utilizzare un’altra soluzione.

Basterà infatti utilizzare una presa multipla con interruttore on\off che ti permetterà di spegnere in un attimo tutte le prese senza dover necessariamente staccare manualmente ogni volta le spine. Provaci e vedrai che il risparmio è assicurato. Una presa multipla cosa pochi euro.

Inoltre oltre ad evitare un dispendio di energia puoi anche evitare che il caricabatterie si rompa. Infatti puoi notare che solitamente questo tende a surriscaldarsi la maggior parte delle volte. Questo potrebbe causare dei danni. Infatti potrebbe non funzionare più correttamente se alcune componenti fossero compromesse.