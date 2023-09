È morto Matteo Messina Denaro e la sua morte non è stata annunciata solo in Italia ma in tutto il mondo. Ecco la reazione internazionale.

Nella notte tra il 24 e il 25 settembre è morto Matteo Messina Denaro. Il boss siciliano dopo 30 anni di latitanza era stato catturato lo scorso gennaio. L’uomo non si trovava in cella ma nel reparto dedicato ai detenuti dell’ospedale de L’Aquila. È qui infatti che si è spento.

La sua morte non è stato annunciata solamente su tutte le testate italiane. Anche all’estero la morte del boss siciliano ha occupato le prime pagine. La notizia ha fatto il giro del mondo in pochissimo tempo ed ecco che ora andiamo a vedere come il mondo ha annunciato la sua morte.

Ecco come è stata annunciata la morte di Messina Denaro nel mondo

A riportare i titoli lanciati dal mondo per la morte del boss siciliano, Matteo Messina Denaro, è stata Lapresse. Iniziamo allora con la Cnn, emittente televisiva statunitense, che intitola così la notizia: “Il boss mafioso Diabolik muore in custodia dopo quasi 30 anni di latitanza“.

Sky News UK lancia così invece il suo servizio: “È morto il boss mafioso siciliano Matteo Messina Denaro. Condannato per numerosi reati. Tra questi la pianificazione degli omicidi del 1992 ai danni dei procuratori antimafia Falcone e Borsellino”.

Il Guardian, quotidiano britannico, invece scrive: “L’ultimo padrino della mafia siciliana“. E ancora Le Monde, quotidiano francese, scrive “La morte di Matteo Messina Denaro, ex latitante più ricercato d’Italia” andando poi a raccontare tutti i dettagli della morte del boss.

La Vanguardia, quotidiano spagnolo, invece intitola così “Messina Denaro, l’ultimo padrino, porta nella tomba i segreti di Cosa Nostra“. In Argentina il Clarin, noto quotidiano, scrive: “È morto lo storico capo di Cosa Nostra a 61 anni. Matteo Messina Denaro aveva un tumore al colon. Era stato arrestato lo scorso gennaio, dopo tre decenni di latitanza”

La Germania con la televisione pubblica Zdf, acronimo di Zweites Deutsches Fernsehen, scrive “Morto il boss della mafia italiana Messina Denaro, per le conseguenze del tumore al colon. Era accusato di aver commesso o organizzato decine di omicidi. Messina Denaro è stato a lungo il boss mafioso più ricercato d’Italia. Ora a 61 anni è morto in carcere“.

Chi sarà l’erede del boss?

Una latitanza durata 30 anni finita per provare a curarsi a causa di un tumore. Le sue condizioni sono peggiorate sempre di più fino a portarlo al decesso dopo pochi mesi dall’arresto. Con la morte di Matteo Messina Denaro si chiude un capitolo della storia italiana.

Ora chi sarà l’erede di Cosa Nostra? Le indagini proseguono anche dopo la sua morte. Il boss non ha mai accettato di collaborare con la giustizia e porterà tutto con se nella tomba. Secondo alcuni c’è già chi è pronto a prendere il posto del boss trapanese.