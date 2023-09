Ottobre alle porte, quali temperature dobbiamo aspettarci?

Ecco che con ottobre alle porte cambiano le temperature. Le temperature che bisogna aspettarsi per l’autunno: sta per cambiare tutto. Tutti i dettagli qui di seguito.

Ora che l’estate è ormai finita ci lasciamo alle spalle le alte temperature e le giornate al mare. Con l’inizio dell’autunno infatti le temperature inizieranno dovrebbero iniziare ad abbassarsi. Ora andiamo a vedere come sarà il meteo del mese di ottobre come riportato dal centro di calcolo europeo. Tutto qui di seguito.

Ottobre: cambi di temperatura

Come abbiamo appena detto andiamo ora a vedere quali saranno le previsioni meteo di ottobre e quali saranno i cambi di temperatura. Le ultime elaborazioni fatte dal centro di calcolo europeo mettono in mostra delle anomalie. Sono state evidenziate delle pressioni superiori alla media nell’Europa centro-occidentale. In questa zona è compresa anche l’Italia.

Se questa elaborazione sarà confermata il tempo sarà particolarmente secco con temperature al di sopra della media stagionale su quasi tutto il territorio italiano. Soprattutto dal 2 al 9 ottobre si verificherà questa condizione. Anche se è probabile che dopo il 5 ottobre possa tornare qualche anticiclone che cambi tutto.

Gli effetti di un possibile anticiclone potrebbero esserci soprattutto al Nord, ma per un’analisi più approfondita bisognerà ancora attendere ulteriori analisi. Andando avanti con le settimane ci spostiamo al periodo dal 9 al 16 ottobre dove si evidenzia un campo neutro senza anomalie.

Se questa ipotesi fosse confermata il tempo sarà ancora secco e con temperature sopra la media leggermente più basse a quelle della prima settimana di ottobre. Non si escludono però delle piogge lungo il territorio italiano. Soprattutto al Sud dove potrebbe esserci maggiore instabilità atmosferica.

Fino alla metà di ottobre quindi vediamo temperature abbastanza alte per la media stagionale. Ma soprattutto vediamo piogge poco intense rispetto agli scorsi anni. Infatti negli autunni degli anni ’80 in poi era diventato un classico: ottobre con molta pioggia. Ma vediamo ora la fine di ottobre come sarà il meteo.

Basse temperature e piogge a ottobre? Cosa dicono gli esperti

Nonostante è ancora presto per poter avere con precisione le previsioni della fine del mese di ottobre arrivano le prime ipotesi. Infatti per la fine del mese partendo dal 16 ottobre qualcosa potrebbe sbloccarsi. Ma non è certo e proprio per questo motivo usiamo il condizionale. Gli anticicloni potrebbero arrivare e rinforzare sul Nordest Europa.

La conseguenza dovrebbe essere la pioggia. L’ultima parte di ottobre potrebbe quindi essere interessata da un flusso piovoso ma come abbiamo già accennato è ancora presto per esserne certi. Bisognerà aspettare ulteriori analisi e aggiornamenti. Ancora troppo presto per sapere se ci saranno grandi piogge.