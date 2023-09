Perché il nuovo spot Esselunga è al centro delle polemiche? Il motivo

Il nuovo spot dell’Esselunga crea polemiche. Ecco il motivo per cui tanti non lo stanno apprezzando, interviene anche la Meloni.

L’Esselunga è una società italiana che opera nella grande distribuzione organizzata con supermercati e superstor. I fondatori furono i fratelli Caprotti che nel tempo deciso anche di cambiare nome. Infatti inizialmente si chiamava Supermarket ma visto che le casalinga lo chiamavano esse lunga hanno deciso di rinnovarlo.

Gli italiani frequentano l’Esselunga anche per le numerose offerte che propone ai suoi clienti. Ma oggi non siamo qui per parlare di questo. Vogliamo parlare del nuovo spot proposto dall’Esselunga in TV che ha creato non poche polemiche. Sicuramente ti sarà capitato di vederlo ma vediamo il motivo delle polemiche.

Il nuovo spot Esselunga crea polemiche

Lo spot dell’Esselunga mostrato negli ultimi giorni in TV è ambientato proprio in uno dei loro supermercati. Si vedono una mamma e la sua bambina fare la spesa, quando, improvvisamente la bambina si allontana dalla mamma. La madre si preoccupa perché pensa che la figlia si sia persa.

Quando la ritrova è sollevata ma la bambina prende una pesca e la metta nel carrello. La mamma la asseconda e paga la pesca. La scena poi si sposta a casa e quando il papà bussa per prendere la bambina questa mette nel suo zaino la pesca comprata. Ed ecco che stiamo per capire cosa ha creato polemica.

Salita nella macchina del papà la bambina dà la pesca a questo dicendo Questa te la manda mamma. Il papà le dice che la chiamerà per ringraziarla. Anche se non è esplicito si capisce che lo spot fa riferimento ai genitori divorziati. La tematica quindi mette in comune molte persone.

E proprio per questo tante persone non hanno condiviso lo spot lanciato dell‘Esselunga. In realtà c’è chi lo apprezza e chi no e ognuna, quindi la pensa diversamente. Chi lo apprezza infatti vede un racconto reale ovvero ciò che vivono tante famiglie divorziate e prendono questo come un esempio di normalità.

Fa capire quindi anche come vedono i bambini il divorzio e come i genitori siano d’accordo per il bene dei figli. Chi non lo apprezza invece ci vede un attacco istituzionale verso il divorzio ma anche una rappresentazione dei figli che è necessariamente triste poiché figli di genitori divorziati.

Le parole della premier Meloni sullo spot Esselunga

Come abbiamo appena detto quindi lo spot dell’Esselunga può essere visto in diversi modi. Tuttavia sul web ha ricevuto numerose critiche e in merito si è espressa anche la Premier Giorgia Meloni che ha deciso di commentare questo spot di cui tanto si parla sul suo profilo Twitter e su quello Instagram.

La Meloni ha utilizzato poche parole che però esprimono il suo pensiero. Inizia dicendo che legge che questo spot ha creato polemiche e contestazioni. Poi dice la sua: “Io lo trovo molto bello e toccante“. L‘Esselunga dichiara che ha voluto porre l’attenzione sulle persone e sulla loro unicità e quotidianità.