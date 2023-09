Presto una nuova compagnia ferroviaria nel nostro Paese: a partire da quando

Dal 2025 in Italia dovrebbe arrivare una nuova compagnia ferroviaria. A comunicarlo è stato Ferrovie.info. Quest’ultimo ha specificato che a capo di tutto c’è Giuseppe Arena, già noto per aver avuto un’impresa ferroviaria per un paio di anni, la Arenaways. Ma vediamo tutto qui di seguito.

Arriva una nuova compagnia ferroviaria in Italia

La nuova compagnia ferroviaria dovrebbe arrivare a dicembre 2025 e quindi tra circa 2 anni se i tempi verranno rispettati. L’impresa ferroviaria Longitude Holding S.r.l. vuole introdurre nuovi servizi ferroviari per il trasporto di passeggeri su diverse tratte a lunga percorrenza.

Così ha informato l’Autorità di Regolazione dei Trasporti. Le tratte interessate sono le seguenti:

Roma – Reggio Calabria

Torino – Milano – Lecce

Torino – Milano – Reggio Calabria

Roma – Venezia

Torino – Milano

Venezia, Roma – Genova – Milano

Da aggiungere a queste anche un servizio ferroviario di trasporto internazionale. La tratta sarebbe questa: Milano – Innsbruck – Monaco di Baviera (via Brennero). Queste tratte quindi dovrebbero partire da dicembre 2025. I treni inoltre potrebbero avere carrozze rimorchiate RIC UIC di prima e seconda classe.

Le soste dei nuovi treni in arrivo

Abbiamo appena visto quelle che sono le nuove tratte che potrebbero arrivare nel 2025 e ora andiamo a vedere del dettaglio questi posti meravigliosi in cui sarà possibile fermarsi. Molte di queste tratte già ci sono ma si aggiungono e ne saranno ancora di più.

I nuovi treni permetteranno ai viaggiatori di scoprire le meravigliose città italiane e non solo essendoci anche una tratta internazionale. Partiamo da Roma che non poteva non esserci nelle tratte della nuova compagnia. La capitale è una delle città più ricche di storie al mondo ed è anche una delle più belle.

Camminando per le strade di Roma a pochi passi dalla stazione si trovano tantissimi monumenti e pezzi di storia. Basta poco per immergersi completamente nella città ed il treno è la scelta migliore perché ti permetterà di arrivare nel centro della città. Ma continuiamo anche con le altre città:

Reggio Calabria : una città sul mare ricca di storia e cultura. Siamo al Sud dove troviamo un clima mediterraneo oltre ad una storia che rendono questa città perfetta per tutti. Puoi infatti trovare sia storia che relax.

: una città sul mare ricca di storia e cultura. Siamo al Sud dove troviamo un clima mediterraneo oltre ad una storia che rendono questa città perfetta per tutti. Puoi infatti trovare sia storia che relax. Torino : il capoluogo piemontese è noto per la sua raffinatezza e per la sua architettura. Non da meno poi la cucina. Qui si trovano edifici barocchi e piazze da sogno.

: il capoluogo piemontese è noto per la sua raffinatezza e per la sua architettura. Non da meno poi la cucina. Qui si trovano edifici barocchi e piazze da sogno. Venezia: anche questa città non poteva mancare con i suoi canali e i tanti monumenti storici tra i monumenti, la Basilica di San Marco e le tante isolette intorno alla laguna.