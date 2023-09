Revocato lo sciopero dei mezzi pubblici in questa città italiana, la nuova data

In questa città italiana ci saranno forti disagi a causa dello sciopero dei mezzi pubblici di venerdì 29 settembre. Ma ecco l’ultimo aggiornamento.

Negli scorsi giorni era stato reso noto lo sciopero dei mezzi pubblici di venerdì 29 settembre 2023. Si trattava di uno sciopero nazionale che sarebbe dovuto durare 24 ore ed interessava soprattutto il trasporto pubblico locale. Era stato proclamato dalla USB, Unione Sindacale di Base.

Lo sciopero garantiva però alcune fasce orarie. La GTT aveva infatti affermato che era assicurato il completamente delle corse di partenza. Ma ora le cose sono cambiate a poche ore dall’inizio. Infatti lo sciopero non ci sarà ma è solo rimandato. Andiamo a vedere cosa è successo nelle ultime ore.

Rimandato lo sciopero di venerdì 29 settembre

Come abbiamo appena detto, venerdì 29 settembre, sarebbe dovuto esserci lo sciopero dei mezzi pubblici che è stato invece rinviato. Non ci sarà nessun stop ma attenzione perché è stato solo posticipato. I sindacati hanno deciso di rinviarlo dopo la decisione di Matteo Salvini.

Il vicepremier e ministro aveva ridotto la fascia oraria della protesta. Si passava dalla 24 ore a 4 ore nella fascia oraria tra le 09:30 e le 13:30. Dopo la decisione di Salvini è stato deciso quindi di rimandare lo sciopero che interessava la città di Roma. Lo sciopero riguardava l’intera rete Atac e Roma Tpl.

Ma non solo anche altre città erano interessate da questo sciopero. Tra queste Milano con le linee ATM di bus e la funicolare Como-Brunate. Anche a Torino si dovevano fermare i servizi gestiti da GTT. E poi a Napoli dove si dovevano fermare i mezzi pubblici ANM e le linee EAV.

Anche in altre regioni come Emilia-Romagna, Trentino Alto-Adige e Friuli Venezia Giulia. Le cose ora sono cambiate. Lo sciopero è stato spostato a lunedì 9 ottobre 2023 riportandolo così a 24 ore. I disagi per chi viaggi quotidianamente sui mezzi pubblici sono solo posticipati di alcune settimane. Ma vediamo i motivi che hanno portato allo sciopero.

I motivi dello sciopero dei mezzi pubblici

Come abbiamo detto lo sciopero è stato rinviato al 9 ottobre. Ma andiamo ora a vedere quali sono le motivazioni che hanno portato allo sciopero. Lo sciopero è incentrato soprattutto sulle condizioni di lavoro dei dipendenti del traporto pubblico, ma non solo.

Tra le motivazioni di questo sciopero c’è la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia. Ma anche il congelamento dei prezzi primari e dei combustibili. Poi viene fatta richiesta di investimenti economici nei servizi pubblici essenziali.

Inoltre Usb continua aggiungendo che richiedono anche più sicurezza sul lavoro e l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro. A questo aggiungono anche il salario minimo di legge a 10 euro l’ora. Ora si attendono ulteriori dettagli sullo sciopero di lunedì 9 ottobre, città e orari.