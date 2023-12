L’incidente è avvenuto nella galleria sulla SS73 bis, tra Urbino e Fermignano. Le vittime sarebbero quattro.

La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni.

Scontro tra un pullman di ragazzi in gita e un’ambulanza a Urbino

Scontro tra un pullman di bambini in gita – di età compresa tra i 3 e gli 8 anni – e un’ambulanza della Croce Rossa nella galleria sulla SS73 bis, la cosiddetta “bretella”, tra Urbino e Fermignano. Nell’urto il mezzo di soccorso si è incendiato e una densa nube di fumo ha invaso la galleria. Ci sarebbero quattro morti.

Le vittime dell’incidente sarebbero tutti gli occupanti dell’ambulanza, i tre operatori sanitari e il paziente. Si dovrebbe trattare dell’equipaggio e di una persona trasportata. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni. Dall’ospedale di Ancona è partito l’elisoccorso, ma per le vittime non c’era ormai più nulla da fare.

Salvi i ragazzi a bordo dell’autobus. Nessuno di loro ha necessitato del trasferimento in ospedale. L’autista dell’autobus è rimasto gravemente ferito.