Il 29enne di origini kosovare, ma residente a Brescia, è evaso dai domiciliari prima che gli venisse applicato il braccialetto elettronico.

L’uomo è accusato di maltrattamenti, stalking e violenza sessuale nei confronti dell’ex fidanzata – una 28enne di Brescia – incinta al settimo mese di gravidanza. La giovane è sotto protezione dal 18 dicembre scorso, quando il 29enne – ora ricercato dai carabinieri – è stato messo ai domiciliari.

Minacce all’ex fidanzata, 28enne evade dai domiciliari

È accusato di stalking, maltrattamenti e violenza sessuale il 29enne di origini kosovare evaso dagli arresti domiciliari, prima che gli venisse applicato il braccialetto elettronico. A darne notizia è il Giornale di Brescia. Il giovane è stato arrestato il 18 dicembre scorso, dopo che la sua ex fidanzata – una 28enne di Brescia, incinta al settimo mese di gravidanza – lo ha denunciato. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto il braccialetto elettronico per il giovane, che si è dato alla fuga.

Stando a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, l’uomo avrebbe più volte minacciato la sua ex fidanzata, scrivendole messaggi minatori e pedinandola. “Puoi sposare dieci uomini, ma se sono vivo io non ti può tenere nessuno. Mai”, è il contenuto di uno dei tanti messaggi inviati alla sua ex. La 28enne sarebbe stata anche minacciata di morte. Al momento del giovane non kosovaro non ci sono tracce. I carabinieri stanno setacciando l’intera zona del Bresciano.