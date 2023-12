La vittima, Caterina Giovinazzo, 88 anni, si era sentita male dopo aver ricevuto una bolletta dell’acqua da oltre 15mila euro. Un errore della società che gestisce il servizio.

La donna è deceduta la vigilia di Natale.

Morta l’anziana colta da malore dopo una bolletta da capogiro

E’ morta Caterina Giovinazzo, la donna di 88 anni ricoverata in ospedale dopo aver ricevuto una bolletta dell’acqua da capogiro (15.339 euro) per un errore, poi ammesso dalla stessa società che gestisce il servizio, l’Iren. Il decesso dell’anziana è avvenuto la sera della vigilia di Natale all’ospedale Borea di Sanremo, dove era ricoverata nel reparto di rianimazione.

La famiglia della donna – come riferisce l’Ansa – chiede che venga fatta chiarezza sull’accaduto. Caterina Giovinazzo si sarebbe sentita male dopo che la nuora le ha comunicato i dati della bolletta dell’acqua riguardante il periodo da agosto a ottobre 2023, che la banca aveva pagato in automatico. Dopo quanto accaduto, la società ha appurato che il consumo da parte della vittima era di appena 55 euro. “Nel caso si dimostri che l’errore sia dovuto a noi, la signora Giovinazzo non verserà proprio nulla” aveva fatto sapere la società idrica nell’immediatezza dei fatti.