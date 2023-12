Incidente sulla superstrada per Malpensa, morto un 22enne

Lo schianto è avvenuto nella notte, poco dopo le 2, sulla superstrada 336. Il 22enne – residente a Mosate, provincia di Milano – era in auto con altri due amici di 20 e 19 anni, uno dei quali è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.

Incidente mortale sulla superstrada per Malpensa

Ancora sangue sulle strade. Nella notte appena trascorsa, un giovane di 22 anni è deceduto dopo essere rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale ungo la superstrada 336 per Malpensa. Come riferisce l’Ansa, la vittima viaggiava a bordo di un’auto insieme ad altri due giovani amici – un ragazzo di 20 e uno di 19 anni – uno dei quali è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.

Per il giovane di 22 anni, residente a Mosate, Milano, non c’è stato nulla da fare, nonostante i soccorsi immediati. L’auto si sarebbe schiantata contro la massicciata. La dinamica e le cause dell’incidente sono al vaglio degli agenti di polizia, che sono arrivati sul posto insieme ai vigili del fuoco.

Incidente nella notte a Napoli: gravi due giovanissimi

Un altro grave incidente stradale si è registrato la notte scorsa ad Afragola, periferia di Napoli. Due ragazzi di 18 e 16 anni sono ricoverati in gravi condizioni. A scontrarsi un’auto, alla guida della quale c’era un 26enne – rimasto illeso – e uno scooter Honda Sh, su cui viaggiavano i due giovani rimasti feriti. L’incidente è avvenuto in via Milano.

Entrambi i veicoli sono stati sequestrati, mentre sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.