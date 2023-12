A darne notizia è stata la stessa Mezzaluna Rossa Palestinese su X, ex Twitter. Al momento non si conosce ancora il numero esatto delle vittime.

Nel palazzo colpito dalle Forze di Difesa Israeliane avevano trovato posto centinaia di sfollati.

La Mezzaluna Rossa Palestinese (PRCS) ha rivelato che le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno lanciato un attacco al quartiere generale dell’associazione a Khan Younis, a sud della Striscia di Gaza.

“Urgente: i bombardamenti dell’artiglieria prendono di mira i piani superiori del quartier generale della PRCS a KhanYounis, causando diversi feriti tra gli sfollati mentre migliaia di sfollati interni si stanno rifugiando nell’edificio”, ha scritto la PRCS su X.

🚨 Urgent: Artillery shelling targets the upper floors of the PRCS headquarters in #KhanYounis, causing several injuries among the displaced individuals, as thousands of IDPs are sheltering in the building.#Gaza#NotATarget ❌ pic.twitter.com/zCHyva5Pu7

— PRCS (@PalestineRCS) December 26, 2023