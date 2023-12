Incentivi auto 2024, fino a 13mila euro per chi rottama il proprio veicolo

Gli incentivi arriveranno fino a 13.750 euro e potranno essere utilizzati per acquistare un’auto elettrica, rottamando la vecchia auto.

Il nuovo meccanismo è stato varato dal governo Meloni nell’ambito degli Ecobonus. Il debutto è previsto per il 2024, dopo la ratifica di un nuovo decreto del presidente del consiglio dei ministri.

Incentivi auto 2024

Novità in arrivo per il 2024, che è ormai alle porte. Per quanto riguarda gli Ecobonus sono infatti in arrivo gli incentivi auto fino a 13.750 euro che potranno essere utilizzati per acquistare un’auto elettrica, a patto di rottamare la vecchia auto. Gli incentivi andranno da Euro 0 fino a Euro 2, qualora il reddito sia inferiore a 30mila euro. Se si supera questa soglia, il tetto massimo del bonus sarà di 11mila euro.

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha annunciato il decreto che – entro la fine di gennaio 2024 – dovrebbe vedere la luce, in concomitanza del varo di un nuovo decreto del presidente del consiglio dei ministri. Il sistema, che si ispira a quello dei cugini francesi, sarà quindi sperimentato anche nel nostro Paese. L’obiettivo è quello di consentire ai nuclei familiari con basso reddito di avere un contributo economico per stipulare un contratto di noleggio auto (tra quelle incluse nell’Ecobonus) che abbia una durata superiore ai 3 anni.

Il triplice obiettivo degli incentivi auto 2024 è presto detto: innanzitutto, la sostenibilità ambientale con cui si cercherà anche di favorire il made in Italy, promuovendo l’acquisto di auto entro i confini nazionali, il supporto alle famiglie meno abbienti che non hanno le possibilità economiche di rottamare le vecchie auto e – infine – il ricambio delle vetture circolanti nel nostro Paese, un “parco auto” che è ormai datato, tanto da essere il più vecchio d’Europa.

I bonus per le auto elettriche

I bonus di valore maggiore sono destinati alle auto elettriche. Per chi non fosse in possesso di una vettura da rottamare, può usufruire di un bonus di 6mila euro, che con un’Isee sotto i 30mila euro, può arrivare a 7.500 euro. Per coloro che rottamano un Euro 3, il bonus può raggiungere i 12.500 euro, sempre considerando il reddito.

I fondi per i bonus auto 2024 saranno 610 milioni, cui vanno sommati i 320 residui dell’anno in corso. Su quello che potrebbe accadere, visto il flop degli incentivi varati dal governo Draghi (dato soprattutto dal prezzo troppo alto delle auto elettriche) il ministro Urso si è lanciato in una previsione: “È una sperimentazione. Se i nuovi bonus invertiranno la tendenza dovremo penderne atto e spostare risorse sui piani di investimenti produttivi”.