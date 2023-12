Maxi operazione dei Nas: sequestrate 39 tonnellate di dolci di Natale

In particolare, le materie prime per la produzione dei dolci erano tenute in cattivo stato o in locali che non rispettavano le norme igienico-sanitarie.

Diciotto persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria con l’ipotesi di detenzione di prodotti dolciari in cattivo stato di conservazione e frode in commercio. Oltre 423mila euro di sanzioni.

Sequestrate 39 tonnellate di dolci di Natale

Maxi operazione dei Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dei carabinieri. I Nas hanno sequestrato 39 tonnellate di materie prime e prodotti dolciari del Natale. I militari hanno accertato che gli alimenti erano tenuti in cattivo stato, infestati da parassiti, o erano conservati in locali che non rispettavano le norme igienico-sanitarie. I controlli hanno interessato 1000 imprese e 382 sono state le strutture in cui sono state rilevate delle irregolarità.

Contestate 585 violazioni penali e amministrative, per un ammontare di oltre 423mila euro di sanzioni. Diciotto persone sono state deferite all’Autorità giudiziaria con l’ipotesi di detenzione di prodotti dolciari in cattivo stato di conservazione e frode in commercio. I militari hanno poi elevato altre 342 sanzioni ad altrettanti gestori di pasticceria, per mancata tracciabilità dei prodotti e carenze nei laboratori.