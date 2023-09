Addio a David McCallum, tutti i più grandi successi dell’attore

È morto David McCallum. Ecco qui tutti i più grandi successi dell’attore britannico che ha collezionato nella sua carriera.

L’attore e musicista scozzese, David McCallum, morto per cause naturali il 25 settembre a New York. Di origine britanniche David aveva raggiunto il successo soprattutto per il ruolo del Dottor Donald Mallard in NCIS Unità Anticrimine. Alla notizia il figlio ha parlato del padre come una persona amorevole e gentile.

Al dolore e al ricordo del figlio Peter si sono uniti anche i produttori della serie che hanno espresso cordoglio alla famiglia. Per 20 anni infatti aveva conquistato il pubblico di tutto il mondo con quel ruolo spesso enigmatico. Certo quello non è stato l’unico ruolo che ha interpretato.

Infatti nella sua carriera ha collezionato una serie di successi che ora andremo a vedere qui di seguito. Tanti i titoli a cui ha preso parte tra cinema e televisione. Ora nel prossimo paragrafo andiamo a vedere i successi più famosi e iconici della sua carriera da attore.

I successi di David McCallum

Come abbiamo appena detto sono tanti i titoli tra cinema e televisione in cui David McCallum ha preso parte. È difficile citarli tutti e per questo andiamo ora a vedere quali sono stati i successi della sua carriera da attore. Il primo tra tutti è NCIS che abbiamo già citato precedentemente.

David McCallum è arrivato nella serie della BBC nel 2003. NCIS sono le iniziali dell’agenzia di investigazioni dove il suo personaggio il Dottor Ducky (Donald Mallard) lavora. Lui è un patologo libresco e si occupa di crimini che coinvolgono la Marina o i Marines.

Inizialmente McCallum aveva pensato che il suo personaggio fosse sciocco ma poi si è divertito molto nell’interpretarlo. David aveva preso quel ruolo molto sul serio che trascorreva tantissimo del suo tempo nell’ufficio del coroner di Los Angeles. Qui cercava di ottenere informazioni su come venissero fatte le autopsie.

La serie ha negli anni raggiunto un grande successo tanto da entrare nelle 10 migliori serie televisive. Ora chi segue la serie da tanti anni si chiede cosa succederà al suo personaggio che ormai già da tempo era stato ridimensionato vista la sua età. Al momento non si sa anche se vista l’età anche del personaggio potrebbe esserci una morte per la vecchia.

Altri successi dell’attore

Prima di arrivare in NCIS David McCullum ha interpretato diversi ruoli di successo. Tra questi Una notte da ricordare, La grande fuga e La più grande storia mai raccontata. I primi ruoli lo resero famoso ma anche un rubacuori per le adolescenti dell’epoca. Ottenne poi un ruolo nella serie Organizzazione U.N.C.L.E. che lo portò alle nomination degli Emmy.

Poi ha preso parte ad un altro film Teacher, Teacher per cui ha ottenuto una terza nomination agli Emmy. Poi un ruolo come attore principale in The Invisible Man e Sapphire and Steel. È arrivato poi a Broadway con la commedia The Flip Side. E ancora nel 1999 ha partecipato al Revival di Amadeus.