Donna aggredita dal marito a Cosenza

Una lite, poi lui che afferra una cintura di cuoio e tenta di strangolare la moglie. La donna riesce a salvarsi, fuggendo dai vicini di casa, che allertano i carabinieri. I militari dell’Arma a quel punto arrivano in un condominio di Santa Maria del Cedro, provincia di Cosenza, e trovano il 47enne mentre inveisce contro la moglie, che nel frattempo si era barricata in casa dai vicini. I militari hanno fermato l’uomo e affidato la vittima, con numerose ferite al volto e al collo, ai sanitari del 118. La donna non è in pericolo di vita.

Ascoltata dai carabinieri, ha riferito di essere stata picchiata dal marito con un bastone appendiabiti, prima che lui tentasse di strangolarla con una cintura. Secondo quanto riferito dalla donna, anche in passato il marito si sarebbe reso responsabile di analoghi episodi di violenza. I militari dell’Arma hanno acquisito una registrazione audio dei momenti dell’aggressione.

Il 47enne è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e trasferito in caserma per essere interrogato. Nelle prossime ore il giudice per le indagini preliminari disporrà la convalida del fermo.