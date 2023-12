Nel 2023 in Italia si sono registrati 82 casi e una persona è deceduta. La gran parte dei contagi sono stati segnalati nelle Americhe.

L’Organizzazione mondiale della Sanità ha spiegato che, dal 2010, sono stati segnalati anche casi autoctoni in diversi Paesi, anche se la via più facile di trasmissione restano i viaggi e lo spostamento nei territori più colpiti.

Febbre Dengue, casi decuplicati in 20 anni

Sono 10 volte in più rispetto a quelli registrati nel 2000 i casi febbre dengue registrati nel mondo nel 2019. L’incidenza del virus è decuplicata dal 2000 al 2019, passando 500mila casi all’anno a 5,2 milioni di nuovi contagi. La gran parte dei casi è stata registrata nelle Americhe ma anche in Europa si è registrato un netto aumento. L’Italia, in particolare, è il Paese più colpito dell’Ue.

Nell’anno che sta per concludersi in Italia sono stati registrati 82 casi di febbre dengue e un decesso. Nonostante il virus si annidi soprattutto nelle zone con clima tropicale e subtropicale, negli ultimi anni l’incidenza della malattia è aumentata per diversi fattori, tra cui i fenomeni migratori e le crescenti crisi umanitarie, l’aumento di precipitazioni, temperature e umidità e la crescente diffusione delle zanzare che trasmettono il virus.

“La dengue non è endemica nella regione e i casi sono principalmente legati ai viaggi; tuttavia, dal 2010, sono stati segnalati casi

autoctoni in diversi Paesi”, ha spiegato l’Organizzazione mondiale per la Sanità. Questo incremento è dovuto alla maggiore diffusione della zanzara Aedes. Quest’anno i casi autoctoni sono stati segnalati non solo in Italia, ma anche in Spagna e Francia.

Cos’è la febbre dengue

La febbre Dengue, di origine virale, non può essere trasmessa da uomo a uomo, ma la trasmissione avviene tramite le punture di zanzara. Una volta entrato in circolo, il virus viene veicolato dalle zanzare ad altri soggetti.

Tra i sintomi del virus dengue ci sono la febbre, malesseri quali diarrea e vomito, dolori alle articolazioni e agli occhi, oltre a sfoghi cutanei.