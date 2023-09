Carlo Verdone, l’ultima dichiarazione: quando potrebbe lasciare il cinema

Carlo Verdone lascia tutti senza parole parlando del suo addio al cinema. Ecco cosa ha detto durante l’intervista.

Uscito da poco con una nuova stagione di Vita Da Carlo su Paramount+ Carlo Verdone si è raccontato in un’intervista a Vanity Fair. La serie che è stata prodotta questa volta su una nuova piattaforma streaming sta ottenendo il successo che si sperava. Dal 15 settembre sono iniziati ad uscire i 10 episodi.

Si pensa già alla terza stagione per una seconda che è stata più verdoniana della prima. Nella sua prima serie tv Carlo Verdone è se stesso ed infatti racconta proprio la sua storia. Troviamo tanti personaggi famosi ad interpretare proprio loro stessi. L’attore però non sa per quanto continuerà con il cinema.

Verdone e l’addio al cinema

Come abbiamo appena detto Verdone si è raccontato in un’intervista e oltre a ritornare indietro nel tempo e nella sua vita ricordando tante cose successo ha parlato anche del futuro. Nella serie Verdone dirige un film autobiografico d’autore e così non manca la domanda se ci sarà anche per davvero.

Carlo non esita a rispondere e ha confermare che ci sarà. Infatti nel programma firmato con il produttore c’è un film da fare ma non sa ancora se sarà autobiografico o se sarà qualcosa di diverso. Dopo la serie Vita Da Carlo ha confermato che tornerà al cinema anche se non sa per quanto.

Infatti Verdone ha ricordato che prima o poi dovrà dire anche lui arrivederci e grazie. Proprio per questo motivo in vista di un possibile addio al cinema pensa che non sarebbe male portare un film che parli di lui e di un episodio vissuto nella sua vita. Classe 1972, Verdone ha 72 anni e deve ancora decidere quando avverrà questo momento.

Molto probabilmente gli mancherà la recitazione, il set e tutto ciò che è dietro ad un film. È stato proprio lui a confermarlo nel corso della sua intervista. Non è troppo malinconico però ricorda che è bello non solo recitare ma anche far recitare gli altri.

Fin ad ora Verdone pensa di non aver dato ancora il massimo come regista in quelle volte in cui si è cimentato. Ma è proprio lui a pensare che forse dopo che si fermerà come attore le cose potrebbero cambiare. Ma passiamo ad alcune domande più dirette che sono state fatte all’attore.

Carlo Verdone e i suoi film

Durante l’intervista Verdone ha raccontato che non riguarda mai i suoi film. Se lo fa è perché è con qualcuno e questo lo prega di vederlo con lui. Carlo ha affermato che per lui è una tortura riguardarsi poiché inizia a focalizzarsi sui difetti. Essendo un perfezionista preferisce evitare.

Infatti è un continuo pensare che quella cosa poteva essere fatta diversamente. Il suo film che ha più visito è stato Maledetto il giorno che t’ho incontrato. Quella pellicola è stata invitata ai festival e alle rassegne talmente tante volte che l’ha visto e rivisto. È stato proiettato anche in America e alle università.