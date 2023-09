Bonus caldaia e mobili, si possono ottenere entrambi? La risposta

Lo sai che c’è il bonus caldaia e mobili? Puoi ottenerli seguendo questa procedura. Ecco come devi fare per averli.

Sempre più famiglie prendono in considerazione i bonus proposti dal Governo per sostenere le sostanziose spese della vita quotidiana. Ecco che spuntano anche due bonus specifici: uno sulla caldaia e uno sui mobili. Andiamoli a vedere singolarmente prima di capire se è possibile richiederli entrambi.

Il bonus caldaia può essere applicato a diverse percentuali in base al tipo di intervento che viene fatto. C’è la detrazione del 50%, del 65% e del 90%. Potrai quindi scegliere quello che fa al caso tuo ma ricordati di presentare la domanda entro il 31 dicembre 2024 che è il termine massimo.

Il bonus mobili consiste invece in una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici che però abbiamo una determina classe. L’agevolazione può essere richiesta per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2024. Ma può essere richiesta solamente da chi ha appena realizzato un intervento di ristrutturazione.

Questo deve essere fatto a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello in cui sono stati acquistati i mobili. Ma vediamo se è possibile richiederli entrambi. Non a tutti infatti è chiaro questo ed a dare una risposta è stato informazioneoggi.it. Vediamo qui di seguito.

Bonus caldaia e mobili: si possono avere entrambi?

Come abbiamo appena detto andiamo ora a vedere se è possibile usufruire sia del bonus caldaia che del bonus mobili. Partiamo dicendo che il bonus caldaia prevede una sostituzione e quindi è un lavoro di riqualificazione energetica. Questo tipo di bonus è incentivato dall’Ecobonus.

I soldi che si andranno a risparmiare grazie al bonus possono variare in base alle percentuali che abbiamo citato prima. Infatti le percentuali dipendono dall’efficienza energetica. Il bonus mobili invece è diverso ed è legato ad interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Se ti stai chiedendo quindi se puoi richiederli entrambi la risposta è no. Non si può richiedere sia il bonus caldaia che quello mobili. Sono due cose differenti ma parallele. Non permettono quindi ai cittadini di usufruire di entrambi questi vantaggi ma si dovrà fare richiesta per uno solo dei due bonus.

In ogni caso bisogna ricordare che per poter usufruire della detrazione è necessario avere tutte le carte in regola. Tra questo è fondamentale che l’immobile sia accatastato. Conserva tutti i documenti fiscali perché per attestare il pagamento che deve avvenire con mezzi tracciabili.

Inoltre per il bonus caldaia bisogna conservare i documenti che sono stati rilasciati dal tecnico che ha effettuato la sostituzione della caldaia. Per il bonus mobili vediamo invece un dettaglio di cui non tutti sono a conoscenza. Infatti si può richiedere anche associazione ad interventi del patrimonio edilizio.

Questo sia sui singoli immobili residenziali o su parti comuni di edifici. Quindi in questo caso rientrano anche le spese di manutenzione straordinaria per interventi di installazione di stufe a pellet, di impianti a pompa di calore o per la sostituzione della caldaia.