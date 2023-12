L’incidente mortale è avvenuto nella notte in viale Regione Siciliana a Palermo. A perdere la vita Michelangelo Aruta, che era alla guida della Smart finita fuori strada.

Accanto a lui un amico di 17 anni, che è ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Villa Sofia.

Incidente mortale a Palermo: morto un giovane di 22 anni

Un incidente mortale si è registrato la notte scorsa in viale Regione Siciliana a Palermo. Un giovane di 22 anni, Michelangelo Aruta, è deceduto dopo essersi schiantato con l’auto – una Smart – sullo spartitraffico. Per il giovane alla guida della vettura non c’è stato nulla da fare.

In auto con lui viaggiava un amico di 17 anni, che è rimasto gravemente ferito ed è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti della polizia municipale.