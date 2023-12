La Procura di Milano ha aperto un fascicolo conoscitivo a modello 45, quindi senza indagati né ipotesi di reato, per la nota vicenda in cui sono coinvolti l’influencer Chiara Ferragni e l’azienda Balocco.

Nei giorni scorsi, Assourt e Codacons hanno depositato un esposto per truffa. Il procuratore Viola ha quindi assegnato il fascicolo al dipartimento anti-truffe.

Il pm di Milano apre un fascicolo sul caso Ferragni-Balocco

Da giorni non si parla d’altro che del caso che vede coinvolti l’infuencer Chiara Ferragni e l’azienda Balocco. La vicenda – per quei pochi che ancora ne sono all’oscuro – riguarda una presunta gestione non corretta di un’iniziativa benefica in occasione del Natale 2022.

L’Antitrust ha comminato alla Balocco una multa da 420mila euro, e una da oltre un milione alle società riconducibili all’influencer, che ha già annunciato il ricorso, per pratica commerciale scorretta.

È notizia di oggi che la Procura di Milano ha aperto un fascicolo conoscitivo a modello 45, quindi senza indagati né ipotesi di reato sulla vicenda. Dopo la notizia della sanzione, Assourt e Codacons hanno depositato un esposto per truffa. Il procuratore Viola ha quindi assegnato il fascicolo al dipartimento anti-truffe.

Il 18 dicembre scorso Chiara Ferragni ha pubblicato un video sulla sua pagina Instagram, per raccontare la vicenda dal suo punto di vista. L’influencer ha ammesso di aver sbagliato – seppur in buona fede – e ha annunciato una donazione da un milione di euro all’ospedale Regina Margherita di Torino.

La revoca dell’Ambrogino d’oro e la perdita di followers

Intanto non si placano le polemiche. Fratelli d’Italia ha chiesto al Comune di Milano di revocare l’Ambrogino d’oro alla coppia Ferragni-Fedez che lo aveva ricevuto nel 2020, per l’impegno profuso nella creazione di un reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano, in piena emergenza covid. Il profilo della regina dei social, che conta tuttora numeri da capogiro, inizia a dare qualche segnale di discesa. Per la prima volta, Chiara Ferragni ha perso 70mila followers, che non hanno creduto alle sue parole e continuano a insultarla e criticarla sotto ogni foto, poco importa se c’entri o meno con la vicenda Balocco & co.

Da due giorni Chiara Ferragni non posta nulla sulle sue pagine social, mossa che non sembra affatto gradita dal popolo del web, che sa ergerti in trono e farti cadere nel giro di pochi secondi.